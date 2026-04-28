Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Iran u "stanju kolapsa" i da je ta zemlja od Sjedinjenih Američkih Država zatražila da odmah otvori Ormuski moreuz. "Iran nas je upravo obavestio da su u kolapsu. Žele da otvorimo Ormuski moreuz što pre, dok će oni pokušati da razreše situaciju vezanu za svoje lidere, što mislim da su u stanju da učine", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Tramp je prethodno rekao da verovatno neće prihvatiti najnoviji predlog Irana za okončanje sukoba, koji podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza uz odlaganje rešavanja pitanja nuklearnog programa.

Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, Tramp je svoj stav izneo tokom sastanka sa visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti, ističući rezervisanost prema planu koji je Teheran dostavio prethodnih dana. Nakon sastanka nije precizirano koji će biti naredni koraci administracije, a američki zvaničnici su izrazili zabrinutost zbog mogućih podela unutar iranskog rukovodstva i nejasnoća oko konačnog donosioca odluka. Bela kuća odbila je da komentariše detalje pregovora, navodeći da je reč o osetljivim diplomatskim razgovorima i da će SAD prihvatiti samo sporazum koji isključuje mogućnost da Iran dođe do nuklearnog oružja.