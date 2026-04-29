Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

"TETKA, UBIJAŠ LI TO MIŠA?" Deca iz kreveta slušala kako im KOLJE MAJKU! Ono što je muž uradio nakon monstruoznog zločina ostavlja bez reči (FOTO)

Sabah Kan je brutalno ubila rođenu sestru Saimu zbog tajne afere s njenim mužem

 
Autor:  Milica Krstić
29.04.2026.09:26
0
Foto: BEDFORDSHIRE POLICE, Facebook
NEDA UKRADEN SE JAVNO OBRATILA VESNI ZMIJANAC Nakon ružnih komentara, pevačica ima šta da kaže
alo
Prethodna vest
Prirodna maska vredi kao 10 skupih preparata: Briše sav umor sa lica - zablistaćete za 15 min! Prirodna maska vredi kao 10 skupih preparata: Briše sav umor sa lica - zablistaćete za 15 min!
Sledeća vest

Uprkos razlici od sedam godina, sestre Sabah i Saima Kan bile su toliko bliske da su komšije mislile da su bliznakinje. Bile su nerazdvojne i sve su radile zajedno – od odlaska u kupovinu do preuzimanja Saimine dece iz škole. Živele su pod istim krovom sa svojim roditeljima, u mirnoj i urednoj porodičnoj kući u engleskom gradu Luton.

Međutim, iza te idilične slike krila se mračna tajna. Sabah (27) potajno je mrzela svoju stariju sestru, čeznući za onim što je Saima (34) imala - njenim suprugom, taksistom Hafizom Rehmanom.

Sabah i Hafiz su započeli četvorogodišnju aferu. Par bi se kradomice sastajao u njegovom automobilu, pa čak i u samoj porodičnoj kući dok je Saima bila na poslu. Kada je Hafiz konačno pokušao da prekine ovu vezu, Sabah je skovala monstruozan plan da ubije sestru i zadrži ga samo za sebe.

Neuspela magija i brutalno ubistvo

Sabah je prvo platila 5.000 funti jednom vraču iz Pakistana da baci kletvu na njenu sestru. Kada je taj naivni plan propao, odlučila je da preuzme stvar u svoje ruke i sama joj presudi.

Jedne večeri, namamila je Saimu da ranije dođe s posla i napala je kuhinjskim nožem čim je kročila u hodnik. Sabah ju je izbola 68 puta, sa takvom svirepošću da joj je gotovo odrubila glavu.

Kada je buka probudila Saimino četvoro usnule dece, jedno od njih je iz sobe povikalo: "Tetka, da li to ubijaš miša?"

Kada je policija stigla, Sabah je tvrdila da je njena sestra brutalno ubijena tokom pljačke koja je pošla po zlu. Ipak, detektivi i porota su ubrzo prozreli njenu prevaru, a Sabah je osuđena na doživotnu robiju zbog jezivog zločina.

 

Gde je danas Hafiz, čovek iz centra ljubavnog trougla?

Deset godina kasnije, Saimini i Sabahini roditelji i dalje žive u istoj kući, ali odbijaju da govore o porodičnoj tragediji. S druge strane, postavlja se pitanje šta se dogodilo sa muškarcem zbog kojeg je ubistvo počinjeno.

Iako je na sudu i tokom izjavljivanja saučešća izigravao ožalošćenog muža, Dejli mejl otkriva da Hafiz nije dugo tugovao.

Vratio se u svoje rodno selo Gulpur u Kašmiru, gde se na intimnoj ceremoniji oženio drugom ženom. Ubrzo ju je doveo u Luton, gde su u međuvremenu dobili dvoje dece.

Izvor navodi da ga je šira porodica odbacila zbog neverstva. Ipak, i dalje ga često viđaju kako dovozi decu koju ima sa Saimom u posetu babi i dedi,u istu kuću u kojoj im je majka ubijena. Hafiz se nikada ne usuđuje da uđe na posed. Umesto toga, parkira automobil niz ulicu.

- Posle svega što se desilo, on više nije omiljen u porodici. Saima i Hafiz su poticali iz iste šire porodice, što je dodatno zakomplikovalo situaciju i dovelo do toga da se rodbina potpuno distancira od njega -  rekao je jedan porodični prijatelj.

Noć kada se sve promenilo

23. maja 2016. godine, Saimini i Sabahini roditelji su se zajedno sa Hafizom vratili sa jedne sahrane oko 23 časa, zatekavši prizor poput onog iz horor filma. Najstarija ćerka ležala je mrtva u lokvi krvi, dok je Sabah bila nepovređena, ali potpuno prekrivena sestrinom krvlju.

Tvrdila je da se tuširala i da je, po izlasku iz kupatila, zatekla sestru beživotnu. U početku niko nije sumnjao u nju, bilo je nezamislivo da bi ona naudila Saimi.

- Probudio me je vrisak njihove majke. Kada smo izašli napolje, bolničari su već stigli. Sabah me je tada čak zamolila da uđem u kuću i proverim da li su deca dobro. Delovala je potpuno smireno, kao da se ništa nije desilo. Taj stepen pribranosti nije bio normalan - prisetio se komšija koji živi u istoj ulici.

Kako su laži razotkrivene

Istina je brzo isplivala na površinu. Sabah je sestru ubila kuhinjskim nožem koji je kupila u Tesku samo dan ranije. Krvavu odeću i oružje ugurala je u kesu za đubre i sakrila ih ispod kartonskih kutija u svojoj sobi, gde su ih detektivi ubrzo pronašli.

Tokom istrage, mračni detalji afere izašli su na videlo: Hafiz je odbijao da koristi kontracepciju, te je Sabah ostala trudna tokom afere i bila primorana na abortus kako ne bi bila otkrivena.

Hafiz nije planirao da ostavi suprugu, ali Sabah ga je želela "isključivo za sebe". Kada je predložio da se on, Saima i deca isele iz porodične kuće kako bi se distancirao od Sabah, ona je shvatila da mora da ukloni sestru.

Jezive pretrage na internetu

U besnim porukama, nazivala je Saimu "kučkom" i obećavala Hafizu da će joj "iščupati srce". Pretraživala je internet tražeći pojmove poput otrovne zmije, kako unajmiti ubicu i 16 koraka kako ubiti nekoga i ne biti uhvaćen.

Svetla u kući su te noći bila ugašena tačno osam minuta, tokom kojih je Sabah divljački napala sestru. Da bi prikrila zločin, razbila je prozor, glumeći provalu. Na snimcima sa policijske kamere (bodycam) videlo se kako neubedljivo objašnjava da se isekla na srču dok je pokušavala da "zaustavi krvarenje" svojoj sestri.

Presuda bez kajanja

Tokom suđenja, Hafiz je pokušao da umanji svoju ulogu, tvrdeći da je četiri godine bio prisiljavan na odnose. Ipak, advokat odbrane je otkrio da se on čak raspitivao da li je po islamu dozvoljeno oženiti snaju, i da su nastavili da imaju odnose sve do nekoliko dana pred ubistvo.

Na sudu je rečeno da je Sabah bila "usamljena osoba sa istorijom mentalnih problema". Iako je odbrana tvrdila da će je kajanje pratiti do kraja života, ona nije pokazala apsolutno nikakve emocije kada je osuđena na doživotni zatvor sa minimalnom kaznom od 22 godine.

Njena žalba iz 2017. godine glatko je odbijena, uz obrazloženje sudija da izrečena kazna za tako "strašno i brutalno ubistvo" nipošto nije preterana.

(Alo.rs/DailyMail)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
ubistvo

Povezane vesti

STRAVIČNI DETALJI MUČENJA ŽENE U RAKOVICI Muž je iskasapio, pa otišao da PERE RUKE!
Facebook
MONSTRUOZNO

STRAVIČNI DETALJI MUČENJA ŽENE U RAKOVICI Muž je iskasapio, pa otišao da PERE RUKE!

07:51 | 0
EVO GDE JE UBICA STARCA OTIŠAO POSLE ZLOČINA Žrtvu brutalno usmrtio čekićem, ovde je uhvaćen
FOTO: Dejan Briza
STRAVIČNO

EVO GDE JE UBICA STARCA OTIŠAO POSLE ZLOČINA Žrtvu brutalno usmrtio čekićem, ovde je uhvaćen

21:10 | 1
POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO STARCA NA NOVOM BEOGRADU Nesrećnog čoveka podmuklo izudarao po glavi (VIDEO)
FOTO: MUP
EFIKASNA AKCIJA POLICIJE

POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO STARCA NA NOVOM BEOGRADU Nesrećnog čoveka podmuklo izudarao po glavi (VIDEO)

20:28 | 2
OVO JE SINIŠA KOJEG JE UBIO BRAT Pomahnitali čovek presudio i sebi (FOTO)
Facebook
tragedija

OVO JE SINIŠA KOJEG JE UBIO BRAT Pomahnitali čovek presudio i sebi (FOTO)

18:19 | 0
KOMŠIJE PROGOVORILE O UBIJENOM STARCU NA NOVOM BEOGRADU Nesrećni čovek brutalno usmrćen u garaži (FOTO)
FOTO: Dejan Briza
ZLOČIN

KOMŠIJE PROGOVORILE O UBIJENOM STARCU NA NOVOM BEOGRADU Nesrećni čovek brutalno usmrćen u garaži (FOTO)

15:53 | 0
Komentari (0)

Svet

AMERI OJADILI HRVATE: Zagreb mora da plati MOL-u 286 miliona dolara
Foto:csikiphoto / Shutterstock.com

AMERI OJADILI HRVATE: Zagreb mora da plati MOL-u 286 miliona dolara

10:49 | 0
"AKO PUTIN TO URADI, ZBRISAĆE SVE..." Čitač sa usana otkrio šta je Tramp rekao kralju Čarlsu! Nadrealan razgovor ispred Bele kuće: Monarh ga "PRESEKAO"
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

"AKO PUTIN TO URADI, ZBRISAĆE SVE..." Čitač sa usana otkrio šta je Tramp rekao kralju Čarlsu! Nadrealan razgovor ispred Bele kuće: Monarh ga "PRESEKAO"

10:46 | 0
ČITAV GRAD SRAVNJEN SA ZEMLJOM! Procurio tajni Trampov ratni plan u Iranu
Ai ilustracija

ČITAV GRAD SRAVNJEN SA ZEMLJOM! Procurio tajni Trampov ratni plan u Iranu

10:46 | 0
NEBENZJA JASAN Međunarodne organizacije prikrivaju zločine protiv ruskih novinara
Marko Čurović

NEBENZJA JASAN Međunarodne organizacije prikrivaju zločine protiv ruskih novinara

10:44 | 0
TRAMPA SADA NIŠTA NE MOŽE DA ZAUSTAVI Neka se spremi ova država!
Ilustracija

TRAMPA SADA NIŠTA NE MOŽE DA ZAUSTAVI Neka se spremi ova država!

10:18 | 0
EVROPA ĆE GORETI! Upravo je stiglo zastrašujuće upozorenje, NIKO nije bezbedan
Printscreen

EVROPA ĆE GORETI! Upravo je stiglo zastrašujuće upozorenje, NIKO nije bezbedan

09:44 | 0
"IZDAO JE NAŠE INTERESE" Peter Mađar ne podržava Sijarta za potpredsednika parlamenta
Foto: EPA | EPA/Robert Hegedus

"IZDAO JE NAŠE INTERESE" Peter Mađar ne podržava Sijarta za potpredsednika parlamenta

09:35 | 0
RUSKI GENERAL NAPAO PUTINA: Vreme je da počne zaista da se bori!
Ilustracija

RUSKI GENERAL NAPAO PUTINA: Vreme je da počne zaista da se bori!

09:31 | 0
"AKO PUTIN URADI ONO ŠTO JE REKAO, ZBRISAĆE STANOVNIŠTVO!" Otkriveno šta su Tramp i kralj Čarls šaputali pred kamerama! (VIDEO)
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

"AKO PUTIN URADI ONO ŠTO JE REKAO, ZBRISAĆE STANOVNIŠTVO!" Otkriveno šta su Tramp i kralj Čarls šaputali pred kamerama! (VIDEO)

09:15 | 0
"BOSANSKI LONAC" PONOVO KLJUČA Hrvatski plan izazvao paniku u Sarajevu, a mislili su da su saveznici
Foto: Printscreen | printscreen

"BOSANSKI LONAC" PONOVO KLJUČA Hrvatski plan izazvao paniku u Sarajevu, a mislili su da su saveznici

08:23 | 0

Najnovije

Svet

Najčitanije

0min

"ZOVITE HITNU POMOĆ" Drama na RTS-u, trenutak zabeležile kamere (VIDEO)

3min

KRAJ! Najbolji igrač Partizana odlazi, sve je rešeno

5min

Signali su jasni samo ih mi ne primećujemo: Ako se vaš muž ponaša ovako, ne voli vas

5min

OVA STVAR KOD VRATA DONOSI VELIKU NESREĆU Ako vam stoji baš na tom mestu ODMAH je premestite

7min

JEZIVO! UHAPŠEN MALOLETNIK U GLOGOVCU Delio materijal o zlostavljanju dece

16min

AMERI OJADILI HRVATE: Zagreb mora da plati MOL-u 286 miliona dolara

19min

"AKO PUTIN TO URADI, ZBRISAĆE SVE..." Čitač sa usana otkrio šta je Tramp rekao kralju Čarlsu! Nadrealan razgovor ispred Bele kuće: Monarh ga "PRESEKAO"

19min

UŽIVOČITAV GRAD SRAVNJEN SA ZEMLJOM! Procurio tajni Trampov ratni plan u Iranu

21min

NEBENZJA JASAN Međunarodne organizacije prikrivaju zločine protiv ruskih novinara

47min

TRAMPA SADA NIŠTA NE MOŽE DA ZAUSTAVI Neka se spremi ova država!

20H

VUČIĆA PITALI ZA "PUTINOV MANEVAR" Dao je jasan odgovor

13H

RUSIJA REAGOVALA ZBOG HAGA! Spomenuta Srbija: "Zabrinuti smo..."

23H

OVI SU SKROZ POLUDELI Blokaderi došli na "genijalnu" ideju, ljudi se krste kada vide šta rade

21H

OTKRIVAMO! OVO JE MIODRAG KOJI JE POBIO MLADE U KONTRA-SMERU Za Alo! se oglasila njegova porodica - uplakana žena jedva govori!

16H

"DOŠLO JE VREME DA SE RASTANEMO" Katarina Grujić se oglasila zvaničnim saopštenjem

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

"IMALA SAM TEŠKU OPERACIJU" Zorica otkrila sa kojom pošasti se izborila: "Kemiš je ležao sa mnom"
ATA Images

"IMALA SAM TEŠKU OPERACIJU" Zorica otkrila sa kojom pošasti se izborila: "Kemiš je ležao sa mnom"

"VIŠE NIJE OD ČETIRI DO SEDAM, SAD JE DUŽE!" Dara Bubamara o skandalu: "To je stara poruka!"
Privatna arhiva

"VIŠE NIJE OD ČETIRI DO SEDAM, SAD JE DUŽE!" Dara Bubamara o skandalu: "To je stara poruka!"

BRESKVICA RASKINULA VEZU OD PET GODINA Iselila se iz stana!
Ataimages

BRESKVICA RASKINULA VEZU OD PET GODINA Iselila se iz stana!

"NE IDE DA NAPRAVIŠ SKANDAL DA BI IZAŠAO U NOVINAMA" Žika Jakšić žestoko o skandalu Dare Bubamare!
Ata image | Ataimages

"NE IDE DA NAPRAVIŠ SKANDAL DA BI IZAŠAO U NOVINAMA" Žika Jakšić žestoko o skandalu Dare Bubamare!

USTAŠE ŽELE SRBIJU U GETO! Skandalozan napad preko blokaderske N1
Foto: Alo | alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,42 117,77
USD USD 99,95 100,25 100,55
CAD CAD 73,29 73,51 73,73
AUD AUD 71,74 71,96 72,18
GBP GBP 135,18 135,58 135,99
CHF CHF 126,95 127,34 127,72

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati