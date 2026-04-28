Parada povodom Dana pobede 9. maja biće održana, a Kremlj će blagovremeno obavestiti javnost o njenom formatu, saopštio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Parada će biti održana. Blagovremeno ćemo vas obavestiti o formatu parade", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li će se tradicionalna parada povodom Dana pobede održati na Crvenom trgu 9. maja, prenose RIA Novosti.

Komentarišući najnoviji atentat na predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Peskov je kazao da ruski predsednik Vladimir Putin uvek osuđuje svaki atentat na šefove država.

"Predsednik (Rusije Vladimir) Putin je uvek dosledno osuđivao svaku manifestaciju nasilja i svaki pokušaj napada na živote državnih lidera", rekao je Peskov novinarima, komentarišući novi atentat na Trampa.

Prošle subote uveče, odjeknuli su pucnji u hotelu "Hilton" u američkoj prestonici, gde se održavala godišnja gala večera za dopisnike iz Bele kuće i članove američke administracije, navodi agencija.

Svi prisutni, uključujući Trampa i njegovu suprugu Melaniju, su evakuisani.

Osumnjičeni je brzo uhapšen, ali je jedan agent Tajne službe povređen.

"Što se tiče telefonskog razgovora, danas nemam ništa da kažem o tome, ali ako se to desi u budućnosti, odmah ćemo vas obavestiti", rekao je Peskov novinarima, komentarišući mogućnost novog telefonskog razgovora između ruskog i američkog predsednika, prenosi TASS.

On je kazao da su u toku intenzivni napori da se spreče napadi ukrajinskih oružanih snaga na rusku teritoriju.

"Naporno radimo u tom pravcu", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li se preduzimaju neke mere za sprečavanje ili minimiziranje napada kijevskog režima na rusku teritoriju.