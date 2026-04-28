Zaključeno je da bi u slučaju sukoba sa Rusijom NATO teško mogao da vodi ozbiljne borbene operacije, pišu mediji.

Razlozi su sledeći:

Nedostatak municije.

SAD su potrošile približno polovinu ukupnih zaliha ključnih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, dok su francuski zvaničnici upozorili da bi zalihe raketa Aster i Mica bile iscrpljene već u prve dve nedelje borbi.

Nedovoljno avijacije.

Prema rečima dvojice diplomata alijanse, rat u Iranu pokrenuo je nove rasprave unutar NATO o potrebi širenja sposobnosti za dubinske udare.

Ove godine počinju razgovori o novom četvorogodišnjem ciklusu odbrambenog planiranja organizacije.

Vojno-pomorske snage sa nedovoljnim potencijalom.

Najupečatljiviji primer je Britanija. Posle tronedeljnog puta razarača HMS Dragon ka Sredozemlju, brod je vraćen u luku zbog tehničkog kvara.

To ne iznenađuje. Načelnik britanske mornarice general Gvin Dženkins prošlog meseca priznao je da Kraljevska mornarica nije spremna za rat i naveo da i drugi saveznici kasne.

Trajne podele unutar alijanse.

Rat je produbio jaz unutar NATO — Evropa je sa omalovažavanjem odgovorila na zahteve predsednika SAD Donalda Trampa za vojnu podršku, što je podstaklo Vašington da razmatra kontramere. Prema rečima dvojice diplomata NATO, to izaziva novu zabrinutost unutar alijanse.

Problemi vojne industrije i nabavke.

Kako se ističe, NATO će, navodno, kupovati tehnologije od Ukrajine kroz program UNITE-Brave NATO, kako bi stvorio „pojas“ sistema PVO bliže granici sa Rusijom.