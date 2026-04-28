U emisiji "Džimi Kimel uživo", gde je voditelj glumio u skeču o nastupu na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, događaju koji je prekinut zbog upada naoružanog muškaraca, prenosi AP.

"Ljudi poput Kimela ne bi trebalo da imaju priliku da svake večeri šire mržnju u našim domovima", rekla je Melanija Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Predsednik Donald Tramp je na mreži Truth Social zahtevao je od Diznija i ABC da Kimela odmah otpuste, nazvavši šalu "gnusnim pozivom na nasilje".

Portparolka Bele kuće Karolajn Levit takođe je kritikovala poznatog voditelja.

"Ko pri zdravoj pameti kaže da bi supruga 'blistala' zbog potencijalnog ubistva voljenog muža?", rekla je Levit.

Nacionalno udruženje religijskih emitera podnelo je žalbu Federalnoj izbornoj komisiji, tražeći istragu ABC-a.

Kimel je opisao šalu tokom svog monologa juče uveče kao lakšu prepirku o razlici u godinama prvog para SAD i "ni po kojoj definiciji ne kao poziv na atentat".

Dodao je mu je žao što su predsednik i svi na događaju prošli kroz traumatično iskustvo.

"Slažem se da je retorika mržnje i nasilja nešto što treba da odbacimo. Slažem se i mislim da bi odlično mesto da se to smanji bilo da imate razgovor sa svojim mužem o tome", rekao je Kimel, a medijska kuća ABC nije dala komentar.

Tramp je bio česta tema Kimelovih skečeva, a dodatno je pojačao kritike nakon sukoba sa administracijom prošle jeseni kada je bio suspendovan.

Jedan od saradnika mreže je tada izjavio da će ga ukloniti sa programa nakon komentara o ubijenom Čarliju Kirku, što je podržao predsednik Trampove Federalne komisije za komunikacije (FCC), Brendan Kar, a kasnije je vraćen u program.

Po povratku, Kimmel je rekao da, kada je izjavio da "mnogi u MAGA svetu naporno rade da iskoriste ubistvo Čarlija Kirka", nije želeo da umanji njegovo ubistvo i da nije želeo takav utisak.

Ubrzo nakon incidenta, ABC je produžio ugovor sa Kimelom za još godinu dana, koji bi trebalo da ga zadrži na programu do maja 2027.

Njegova emisija se na mreži emituje od januara 2003. godine.

Konkurent u kasnoj večernjoj televiziji Stiven Kolber, još jedan čest kritičar Trampa, završava svoju emisiju na CBS-u sledećeg meseca.