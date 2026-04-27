Ponudu su Amerikancima preneli pakistanski diplomati, javlja AP. Malo je verovatno da će američki predsednik Donald Tramp prihvatiti takav predlog, koji bi ostavio nerešenim neslaganja koja su dovela do rata 28. februara između SAD i Izraela s jedne i Irana s druge strane.

Krhko primirje i zastoj

Sa krhkim primirjem, SAD i Iran su u ćorsokaku oko moreuza, kroz koji prolazi petina svetske trgovine naftom i gasom u mirnodopsko vreme.

Američka blokada je osmišljena da spreči Iran da prodaje naftu, lišavajući ga ključnih prihoda, ali i potencijalno stvarajući situaciju u kojoj Teheran mora da obustavi proizvodnju jer nema gde da skladišti naftu.

S druge strane, zatvaranje moreuza vrši pritisak na Trampa, koji se suočava sa naglim porastom cena nafte i gasa pred ključne srednjoročne izbore, kao i na njegove saveznike u Zalivu koji koriste plovni put za izvoz sopstvene nafte i gasa. Blokada je takođe imala dalekosežne posledice po globalnu ekonomiju, povećavajući cene đubriva, hrane i drugih osnovnih dobara.

Predlog, o kome su izvestila dva zvaničnika, govoreći pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti razgovora održanih ovog vikenda između iranskih i pakistanskih zvaničnika, odložio bi razgovore o iranskom nuklearnom programu.

Tramp je kao jedan od glavnih razloga za rat naveo upravo uskraćivanje mogućnosti Iranu da razvije nuklearno oružje. Vest o iranskom predlogu prvi je objavio portal Aksios. Informacija dolazi u vreme posete iranskog ministra spoljnih poslova Rusiji, dugogodišnjem ključnom savezniku Teherana. Nije jasno kakvu bi pomoć Moskva sada mogla da ponudi.

Ormuski moreuz i dalje blokiran

Sposobnost Irana da blokira saobraćaj u Ormuskom moreuzu, uskom ulazu u Persijski zaliv, pokazala se kao jedna od njegovih najvećih strateških prednosti u ratu koji se često svodio na to koja strana može da izdrži najveći pritisak.

Cene nafte stalno rastu od početka rata, a tankeri natovareni sirovim naftom ostaju nasukani u Zalivu, nesposobni da bezbedno prođu kroz moreuz i stignu do globalnih distributivnih tačaka.

U ponedeljak se cena sirove nafte marke Brent, koja služi kao međunarodni standard, kretala oko 108 dolara po barelu, što je skoro 50 procenata više nego na početku rata.

Najviši iranski diplomata na sastanku sa Putinom

Tramp je prošle nedelje na neodređeno vreme produžio primirje dogovoreno između SAD i Irana 7. aprila, u velikoj meri zaustavljajući borbe. Međutim, trajno rešenje za rat u kojem su ubijene hiljade ljudi i dalje deluje daleko. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastao se u ponedeljak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu, javila je ruska državna novinska agencija Tas.

Putin je pohvalio iranski narod koji se „hrabro i herojski bori za svoj suverenitet“ i rekao da će Rusija učiniti sve što je moguće da donese mir na Bliski istok, javlja Tas. Pre sastanka, Aragči je u video intervjuu za iransku državnu novinsku agenciju IRNA rekao da je to „dobra prilika da se konsultujemo sa našim ruskim prijateljima o razvoju događaja vezanih za rat i trenutnu situaciju“.

Sastanak je usledio nakon što je Pakistan pokušao da obnovi zaustavljene razgovore između Irana i SAD, koji su trebalo da se održe u Islamabadu tokom vikenda. Umesto toga, Tramp je otkazao putovanje svojih izaslanika i predložio da se razgovori vode telefonom.

Tokom vikenda, Aragči je dva puta posetio Pakistan i Oman, koji deli kontrolu nad moreuzom sa Iranom. U nedelju je takođe razgovarao telefonom sa svojim kolegama u Kataru i Saudijskoj Arabiji. Iran pokušava da ubedi Oman da podrži mehanizam za naplatu putarina od brodova koji prolaze kroz moreuz, rekao je regionalni zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti jer nije bio ovlašćen da razgovara o tom pitanju.

Odgovor Omana još nije poznat. Isti zvaničnik koji je učestvovao u posredničkim naporima rekao je da Iran insistira na ukidanju američke blokade pre bilo kakvih novih razgovora i da posrednici koje predvodi Pakistan pokušavaju da premosti značajne razlike između dve zemlje.

Tramp kaže da je Iran ponudio „mnogo bolji“ predlog

Tramp je novinarima u subotu rekao da je, nakon otkazivanja putovanja njegovih izaslanika u Pakistan, Iran poslao „mnogo bolji“ predlog. Nije izneo detalje, ali je naglasio da je jedan od njegovih uslova bio da Iran „neće imati nuklearno oružje“.

Iran insistira da je njegov program mirnodopski, ali SAD žele da Teheran odustane od svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, koji bi mogao biti iskorišćen za izradu bombe ako Teheran to želi.

Od početka rata, najmanje 3.375 ljudi je poginulo u Iranu i najmanje 2.509 u Libanu, gde su se borbe između Izraela i militantne grupe Hezbolah koju podržava Iran nastavile dva dana nakon početka rata u Iranu. Još 23 osobe su poginule u Izraelu, a više od desetak u zemljama Persijskog zaliva.

Poginulo je i petnaest izraelskih vojnika u Libanu, 13 američkih vojnika u regionu i šest pripadnika mirovnih snaga UN na jugu Libana. Primirje između Izraela i Hezbolaha produženo je za tri nedelje. Hezbolah nije učestvovao u diplomatiji koju je posredovao Vašington.