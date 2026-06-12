Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje kompletne raskrsnice za saobraćaj, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati u izmenjenim režimima, navodi se u saopštenju.

Linije 65 i 612 će u oba smera saobraćati na trasi Marka Čelebonovića - Dr Huga Klajna - Ljubinke Bobić - Gandijeva - Tošin bunar i dalje na redovnim trasama.

Autobuske linije 70 i 72 u oba smera će saobraćati na trasi Nedeljka Gvozdenovića - Ljubinke Bobić - Gandijeva - Tošin bunar i dalje na redovnim trasama.

Linije 74, 75 i 72N će u oba smera saobraćati na trasi: Nedeljka Gvozdenovića - Ljubinke Bobić - Gandijeva - Tošin bunar i dalje na redovnim trasama.

Linija 76 će u smeru ka KBC-u "Bežanijska kosa", zbog istovremenih radova u Ulici dr Žorža Matea, do 17. juna, saobraćati na trasi Bulevar Zorana Đinđića - Tošin bunar - izlazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) - smer ka Šidu - Moto- put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) - smer ka Šidu - Auto-put za Zagreb (drugi interni deo ove saobraćajnice posle kružnog toka sa Ulicom partizanske avijacije) - Dr Žorža Matea i dalje na redovnoj trasi, ali bez korišćenja stajališta #1852, "Bežanijska kosa".

Ista linija će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na redovnoj trasi do stajališta "JKP Zelenilo - Beograd" i dalje na trasi Rajkova - Dr Huga Klajna - Ljubinke Bobić - Gandijeva - Tošin bunar - Bulevar Zorana Đinđića, a potom na redovnoj trasi.

Autobuska linija 82 će u oba smera saobraćati na trasi Marka Čelebonovića - Rajkova - Auto-put za Zagreb - Partizanske avijacije - Dr Žorža Matea - Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Linija 607 će u oba smera saobraćati na trasi Bulevar heroja sa Košara - Tošin bunar - izlazna rampa na Moto-put M11 (smer ka Šidu) – Moto-put M11 i dalje na redovnoj trasi.

Do izmena će doći i liniji 613 u oba smera, odnosno saobraćaj će se odvijati trasom Ljubinke Bobić - Gandijeva - Tošin bunar i dalje na redovnoj trasi, kao i u oba smera na liniji 708 na trasi Marka Čelebonovića - Dr Huga Klajna - Ljubinke Bobić - Gandijeva - Tošin bunar - Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Iz Sekretarijata navode da će vozila na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta.