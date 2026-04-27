Neobične scene zabeležene su danas u Grudama, gde je poslanik Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona, Tomislav Bandić, pokušao da upadne na sednicu Opštinskog veća. Njegov upad završen je sukobom sa obezbeđenjem.



Prema hercegovačkim medijima, Bandić je ranije prisustvovao takvim sednicama kao gost, što je dozvoljeno i građanima.



Međutim, prilikom današnjeg pokušaja ulaska, obezbeđenje je pokušalo da ga spreči, dok se on opirao i insistirao da uđe u salu. U gužvi, koja se vidi na snimku, izgubio je deo majice.

"Neka dođe i policija"

Predsednik Opštinskog veća Grude, Martin Kondža, zatražio je da se sednica otvori i počne sa radom, dok su neki odbornici napustili salu, pa je sednica nastavljena bez njih.

Kondža je više puta pozivao prisutne da ostanu mirni tokom rasprave.

- Molim vas, nemojte praviti cirkus, time nećete ništa postići. Ako je potrebno, neka dođe policija, nemam ništa protiv. Ne vidim drugi način, poštovane kolege i građani, nego da se započne sednica - rekao je Kondža.

