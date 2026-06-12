Uoči Dana Rusije, profesionalni ekstremni sportista, visinski skakač, višestruki svetski rekorder i član Ruske vazduhoplovne federacije, Sergej Bojcov, izveo je jedinstvenu akrobaciju. Skočio je padobranom sa Merkur kule visoke 338 metara u poslovnom centru Moskva-Siti.

Nastup sportiste održan je u znak podrške Međunarodnom festivalu mladih 2026. Ovaj skok je ušao u istoriju kao prvi zvanični visinski skok sa zgrade sa dimnom bombom u Rusiji.

„Za rekordera, ovaj skok nije samo doza adrenalina, već pravi manifest. Sergej Bojcov je rekao da je svojim skokom želeo još jednom da naglasi potrebu da se teže novim dostignućima i prate snovi“, navodi se u saopštenju.

Sam Sergej Bojcov je naglasio da je svoj skok posvetio Danu Rusije, prazniku koji slavi zemlju koja je oduvek bila poznata po svojim snažnim, hrabrim i odlučnim ljudima. Uveren je da su vera u zajednički cilj, međusobna podrška, naporan rad i timski duh oni koji pomažu u postizanju najambicioznijih ciljeva i postavljanju novih svetskih rekorda.

„Samo kroz jedinstvo, poverenje jedni u druge i razumevanje da smo jedan tim moguće je postići ono što izgleda nemoguće. Takođe delim filozofiju Međunarodnog festivala mladih i njegov moto 'Prati svoje snove'“, dodao je višestruki svetski rekorder.

Prema podacima Federalne agencije za pitanja mladih, pripreme za skok su trajale dve nedelje. Sportista je završio niz treninga na nebu: skakanje iz aviona i balona na vrući vazduh, proučavanje aerologije i testiranje padobranske opreme i specijalnog odela — trenerke.

BONUS VIDEO