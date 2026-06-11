Tokom obraćanja javnosti, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osvrnuo se na pitanje ljudskih prava i položaja pripadnika LGBT zajednice, poručivši da svi građani imaju jednaka prava bez obzira na predrasude.

– Mi smo isti. Imamo ista prava, uprkos predrasudama ljudi koji kao da dolaze iz 15. veka – izjavio je Zelenski, dodajući da je neophodno otvoreno razgovarati sa društvom o svim temama.

Njegove reči dolaze u trenutku kada Ukrajina nastavlja proces usklađivanja zakonodavstva sa standardima Evropske unije, među kojima je i zaštita prava LGBT osoba.

Oštre reakcije iz Rusije

Izjava ukrajinskog predsednika izazvala je oštre reakcije u Rusiji. Državni mediji i pojedini analitičari ocenili su da Kijev ubrzano prihvata vrednosti koje Zapad promoviše kao deo procesa približavanja evropskim i evroatlantskim strukturama.

Prema njihovim tvrdnjama, reč je o pokušaju transformacije društva u skladu sa zapadnim modelom, što je u suprotnosti sa tradicionalnim vrednostima koje Moskva ističe kao jedan od temelja svoje politike.

Ruski mediji podsećaju da je „međunarodni LGBT pokret“ u Rusiji proglašen ekstremističkom organizacijom i da je njegovo delovanje zabranjeno na teritoriji Ruske Federacije, uz obrazloženje da se na taj način štite porodične i tradicionalne vrednosti.