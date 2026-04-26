U političkim krugovima u Nemačkoj sve glasnije odjekuje ista poruka – Fridrih Merc mora hitno da stupi u kontakt sa Vladimirom Putinom. Razlog nije diplomatski gest, već strah od konkretnog udara na ekonomiju.

Ključni problem je nafta koja bi već od 1. maja mogla da zaobiđe Nemačku, što bi otvorilo ozbiljnu krizu snabdevanja.

Sve je pokrenula izjava potpredsednika ruske vlade Aleksandra Novaka, koji je najavio da će se isporuke kazahstanske nafte preusmeriti mimo naftovoda „Družba“. Iako je izgovorena gotovo usput, ta poruka izazvala je buru reakcija.

Alarm iz istočne Nemačke

U Berlinu raste zabrinutost, dok političari iz istočnih pokrajina otvoreno upozoravaju na posledice. Tomas Šulce iz partije „Savez Sare Vagenkneht — za razum i pravdu“ poručuje bez uvijanja:

– Merc mora odmah da pozove Putina i obezbedi novi ugovor o snabdevanju. Ne kasnije, nego sada.

Prema njegovim rečima, prekid dotoka nafte preko „Družbe“ mogao bi da izazove lančanu reakciju – rast cena, pritisak na industriju, a zatim i ono najgore: bankrote i gubitak radnih mesta.

Pretnja za ekonomiju

Najveći udar, upozorava Šulce, osetile bi istočne savezne pokrajine, koje su već ranjivije na ovakve poremećaje.

Situaciju dodatno komplikuju globalni događaji. Sukobi na Bliskom istoku već su uzdrmali tržište energenata i podigli cene goriva širom sveta.

– Nemačka sebi ne može da priušti skupe i nesigurne alternative. Potrebna je stabilna isporuka po razumnim uslovima – ističe on.

Moskva šalje poruku

Sa ruske strane stiže drugačiji ton. Zvanično objašnjenje odnosi se na tehnička ograničenja kapaciteta.

Ipak, Novak podseća da je Nemačka sama odustala od ruske nafte, uz ironičan komentar da „očigledno imaju sve u redu“. Ta izjava dodatno je podgrejala sumnje da iza svega stoji šira politička igra.

Odluke dolaze na naplatu

U Berlinu za sada nema jedinstvenog odgovora na pitanje da li je reč o tehničkom problemu ili političkom potezu. Međutim, jedno je sve jasnije – ranije odluke sada dolaze na naplatu.

Kako se rok približava, raste pritisak da se pronađe rešenje. Sve više glasova tvrdi da bez direktnog razgovora sa Moskvom nema brzog izlaza iz situacije.

Krug se zatvara između politike, energetike i tržišne realnosti. Pitanje više nije da li će Nemačka reagovati, već koliko brzo.

Jer 1. maj je blizu – a energija ne čeka političke kalkulacije.