Merc je na konferenciji za novinare sa brazilskim predsednikom u Hanoveru naglasio da ne vidi osnov za takvu akciju.

"Ne postoji nikakva prepoznatljiva osnova za intervenciju na Kubi. Iz te zemlje, uprkos unutrašnjim problemima sa komunističkim režimom, ne dolazi nikakva pretnja za treće države", rekao je Merc, prenosi Špigel.

Nemački kancelar je dodao da eventualne sukobe i težnje ka promenama, uključujući pitanja slobode kretanja i ljudskih prava, treba rešavati diplomatskim i mirnim putem, a ne otvaranjem novih konflikata.

Merc je istakao da podržava "snažnu nacionalnu odbrambenu sposobnost", ali da to ne znači pravo na vojno mešanje u druge države zbog neslaganja sa njihovim političkim sistemima, ocenivši da SAD trenutno nemaju razloga za takvu akciju.

Predsednik Brazila takođe se usprotivio mogućoj invaziji na Kubu.

"Protiv sam kršenja teritorijalnog integriteta država. Protiv sam toga da se bilo koja zemlja meša u političke poslove druge i određuje kako treba da organizuje svoje društvo", rekao je Lula, upitavši gde su pravo naroda na samoopredeljenje, poštovanje ljudskih prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

Američki predsednik Donald Tramp sredinom aprila, govoreći o ratu u Iranu, izjavio je da bi SAD "možda mogle da svrate do Kube" nakon završetka sukoba u Iranu, nazivajući Kubu "propalom državom".

Tramp je i ranije više puta pretio oštrijim merama prema Kubi, pominjući i mogućnost njenog "preuzimanja".