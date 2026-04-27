Mislite da znate koliko godina ima vaš pas? Vrlo je moguće da grešite. Pravilo po kome jedna pseća godina vredi sedam ljudskih toliko se dugo ponavlja da ga većina ljudi uzima zdravo za gotovo. Ipak, nauka pokazuje da je stvarnost znatno drugačija i daleko složenija.

U praksi, vaš ljubimac može biti i mlađi i stariji nego što pretpostavljate. Postoji precizniji način računanja koji koriste stručnjaci, a koji menja način na koji posmatramo pseće starenje.

Zašto je pravilo „sedam godina“ pogrešno

Ideja o množenju sa sedam potiče iz prošlog veka i nema ozbiljno naučno utemeljenje. Nastala je kao pojednostavljenje, pa čak i kao način da se vlasnici podstaknu da češće vode pse na preglede.

Problem je u tome što psi ne stare ravnomerno. U prvim godinama života razvijaju se veoma brzo, dok se kasnije tempo starenja usporava. Zato se njihova starost ne može izračunati prostom matematikom.

Dovoljno je pogledati jednogodišnjeg psa – on je već polno zreo i po razvoju bliži tinejdžeru nego detetu. Staro pravilo bi ga svrstalo u „dete od sedam godina“, što nije tačno.

Naučna formula koja menja pogled na godine

Savremena istraživanja, uključujući rad sa Univerzitet Kalifornija u San Dijegu, ponudila su precizniji model koji se zasniva na promenama u DNK i epigenetskim procesima starenja.

Umesto prostog množenja, koristi se logaritamska formula:

ljudske godine = 16 × ln(pseća starost) + 31

Ona pokazuje da psi u početku stare veoma brzo, a kasnije znatno sporije.

1 godina psa ≈ 31 ljudska godina

4 godine ≈ 53 godine

10 godina ≈ 68 godina

Kako izgleda realno poređenje

Kod srednje velikih pasa, jedna godina života u početku znači veliki „skok“ u ljudske godine, dok se kasnije razlike smanjuju. Na primer:

1 godina ≈ 31

2 godine ≈ 42

5 godina ≈ 57

8 godina ≈ 64

13 godina ≈ 72

Razlog je jednostavan – psi najbrže sazrevaju u ranoj fazi života, a zatim se proces starenja usporava.

Veličina psa menja sve

Važno je napomenuti da starost ne zavisi samo od matematike, već i od rase i veličine. Mali psi uglavnom žive duže i sporije stare u kasnijim godinama, dok veliki psi brže ulaze u starost.

Zbog toga pas od 10 godina može biti „mlađi“ u ljudskim godinama ako je mali, ali znatno stariji ako je velika rasa.

Zašto je ovo važno za zdravlje

Razumevanje prave starosti psa pomaže u boljoj brizi o njemu. Pas koji ima 7 godina već ulazi u zreliju fazu života, čak i ako deluje razigrano.

U tom periodu važno je prilagoditi ishranu, uvesti redovne veterinarske kontrole i pratiti zdravstvene promene, uključujući krvne analize i stanje zuba.

Najčešća zabluda vlasnika

Mnogi vlasnici procenjuju starost psa po ponašanju – ako je razigran, smatraju ga mladim. Međutim, starenje se dešava i na nivoima koji nisu vidljivi spolja.

Zato je važno ne oslanjati se samo na utisak, jer se promene u organizmu dešavaju postepeno i često neprimetno.