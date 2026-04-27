Svedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na njegovom suđenju po optužbama za korupciju danas je ponovo otkazano, na zahtev njegovog advokata.

Netanjahu je danas trebalo da svedoči na sudu, nakon pauze od dva meseca zbog rata u Iranu, ali je njegovo svedočenje u poslednji čas otkazano, prenosi Tajms of Izrael.

Advokat Netanjahua je zatražio dolaganje njegovog svedočenja iz razloga bezbednosti.

Svedočenje Netanjahua, kome se sudi u dugotrajnom postupku postupku za korupciju, prevaru, zloupotrebu položaja i primanje mita, poslednji put je bilo odloženo 12. aprila, kada je njegov advokat takođe zatražio odlaganje zbog bezbednosne situacije u regionu.

Proces protiv njega traje od 2019. godine, a Netanjahu je prvi aktuelni premijer u istoriji Izraela protiv koga je podignuta optužnica.

(Tanjug)