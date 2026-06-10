Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp su potpuno koordinisani u jeku eskalacije tenzija sa Iranom, izjavio je danas neimenovani izvor iz kabineta izraelskog premijera i dodao da Tramp obećava da će izvršiti dodatne napade na Iran.

"Premijer (Netanjahu) i predsednik (Tramp) razgovaraju svaki drugi dan, ponekad i svaki dan i potpuno su koordinisani", rekao je neimenovani izvor za Tajms fo Izrael.

Ranije ove nedelje izgedalo je da su dvojica lidera neusaglašena kada je Tramp pozvao Netanjahua zahtevajući da Izrael ne eskalira napade na Iran nakon što je zvanični Taheran pokrenuo napade balističkim raketama, međutim izraelska vojska je ipak izvršila udare na mete u Iranu.

Tramp je od tada zauzeo oštriji stav prema Teheranu posebno nakon što je Iran oborio američki helikopter iznad Ormuskog moreuza.

Predsednik SAD nije odustao od napora da postigne diplomatski sporazum, za koji je danas rekao da je "u potpunosti dogovoren".

Ranije danas Tramp je ponovio da bi Iran trebalo da potpiše sporazum koji bi, prema njegovim rečima, sprečio Teheran da ikada razvije nuklearno oružje, dodajući da ne razume postupke iranskog rukovodstva.

"Ne znam šta rade", rekao je Tramp.

Tramp je juče optužio iransku vojsku za oboranje američkog helikoptera Apač u blizini Ormuskog moreuza, nakon čega je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran, preneo je ranije danas Skaj Njuz.