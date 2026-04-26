- Ni pod kojim uslovima nećemo vratiti Ormuski moreuz u prethodno stanje, jer je ovo naređenje vođe revolucije - citirala je novinska agencija Mehr Nikzadove reči, pozivajući se na naređenje Hamneija, koji još uvek nije viđen niti čuven u javnosti otkako je proglašen za za novog ajatolaha nakon ubistva njegovog oca.

Nikzad je rekao da je "jedan od božanskih blagoslova rata što smo shvatili da ako stavimo nogu na grlo Ormuskog moreuza i Bab el Mandeba, 25 odsto svetske privrede će biti pogođeno".

CNN podseća da je, poput Ormuskog moreuza, Bab el Mandab još jedna ključna tačka za svetsku trgovinu.



Ovaj moreuz nalazi se između Jemena i obala Afrike.