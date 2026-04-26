Izrael je rasporedio jednu bateriju “Gvozdene kupole“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na početku rata sa Iranom, zajedno sa vojnicima koji je opslužuju, što je prvi put da je taj sistem poslat van Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, preneo je Aksios, pozivajući se na izraelske i američke zvaničnike.

Tokom američko-izraelskog rata protiv Irana, Teheran je pokrenuo kontinuirane napade na Emirate, ispalivši oko 550 balističkih i krstarećih raketa i više od 2.200 dronova, pokazuju podaci Ministarstva odbrane te zemlje, po čemu su Emirati najviše gađani u regionu.

Iako je većina projektila presretnuta, neki su pogodili vojne i civilne ciljeve, što je navodno navelo Abu Dabi da zatraži pomoć od saveznika.

Kako su neimenovani izraelski zvaničnici rekli za Aksios, izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je raspoređivanje baterije nakon razgovora sa predsednikom Emirata Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

Kako su naveli izvori američkog portala, sistem je presreo desetine dolazećih iranskih raketa.

Zvaničnici Izraela i Emirata rekli su da su dve zemlje u bliskoj vojnoj i političkoj koordinaciji od početka rata 28. februara, a izraelsko ratno vazduhoplovstvo je takođe izvodilo napade na jug Irana tokom rata kako bi neutralisalo pretnje usmerene ka zemljama Persijskog zaliva.

Visoki zvaničnik Emirata, čije reči je portal citirao, kazao je da ta zemlja “neće zaboraviti“ pomoć koju joj je Izrael pružio tokom krize.