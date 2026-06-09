Američki zvaničnici izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog navoda da su izraelske obaveštajne službe prisluškivale visoke predstavnike administracije predsednika Donalda Trampa koji su učestvovali u pregovorima sa Iranom, prenosi „Njujork tajms“.

Prema tim informacijama, među osobama koje su navodno bile pod prismotrom nalazili su se Trampov glavni pregovarač Stiv Vitkof, šef za politiku Pentagona Elbridž Kolbi, kao i drugi američki vojni i državni zvaničnici.

Američki mediji navode da su pojedini zvaničnici ovakve aktivnosti ocenili kao „potpuno otkačene“, dok se u obaveštajnim krugovima sve glasnije postavlja pitanje koliko daleko ide međusobno špijuniranje čak i među saveznicima.

Vens priznao: Interesi nisu uvek isti

Potpredsednik SAD Džej Di Vens odbio je da direktno komentariše optužbe o navodnoj špijunaži, ali je priznao da interesi Vašingtona i Tel Aviva nisu uvek identični.

– Očigledno je da Izrael i Sjedinjene Države dele mnogo zajedničkih interesa, ali postoje situacije u kojima nam se interesi razilaze – rekao je Vens.

On je istakao da administracija Donalda Trampa želi trajno rešenje za iranski nuklearni program i da takav sporazum možda neće u potpunosti odgovarati Izraelu.

– Mislim da je Tramp u pravu i da možemo da postignemo dugoročno rešenje za iranski nuklearni program. To se Izraelu može dopasti, a i ne mora, ali mi smatramo da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država – poručio je Vens.

Nova kriza usred tenzija na Bliskom istoku

Cela afera izbila je u trenutku kada Izrael i Iran međusobno optužuju jedni druge za kršenje primirja koje je posredovanjem pokušao da uspostavi Donald Tramp.

Iran je tokom vikenda ispalio rakete prema Izraelu, optužujući Tel Aviv za kršenje primirja i povezujući sukobe u Libanu sa širim regionalnim obračunom.

Navodi o mogućem prisluškivanju američkih zvaničnika dodatno komplikuju odnose između dva bliska saveznika i otvaraju nova pitanja o poverenju unutar bezbednosnih struktura.