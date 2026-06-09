Izraelske vlasti direktno su uključene u napade doseljenika na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali, dok izraelske bezbednosne snage pružaju zaštitu napadačima, navedeno je u izveštaju Istražne komisije Ujedinjenih nacija.

Prema nalazima UN-a, broj napada na palestinska sela i poljoprivredno zemljište porastao je za 130 odsto od 2023. godine, uključujući incidente u kojima su učestvovale grupe maskiranih napadača, preneo je Rojters.

U izveštaju je navedeno da su izraelske bezbednosne snage često pratile doseljenike i pružale im zaštitu tokom nasilnih akcija.

Izraelska vlada i vojska nisu komentarisale navode iz izveštaja.

Izrael je ranije odbacivao optužbe da njegove snage štite doseljenike tokom napada na Palestince, navodeći da su takvi incidenti neovlašćeni i da su predmet istraga.

Komisija je navela da je prošle godine na Zapadnoj obali ubijeno najmanje sedam Palestinaca, dok su 832 osobe povređene u nasilju povezanom sa doseljenicima.

Takođe su dokumentovani slučajevi otmica, fizičkog zlostavljanja i pretnji seksualnim nasiljem nad palestinskim stanovništvom.

Predsedavajući komisije S. Muralidar pozvao je međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael kako bi zaustavio nasilje doseljenika i uklonio naselja i utvrđenja koja se, prema međunarodnom pravu, smatraju nelegalnim.

U odvojenom delu izveštaja, komisija je navela da su snage povezane sa Hamasom odgovorne za najmanje 60 slučajeva pogubljenja i teškog fizičkog nasilja u Gazi tokom 2024. i 2025. godine, ocenjujući da takvi postupci predstavljaju ratne zločine i kršenje međunarodnog prava.

Komisija je ponovila i ranije zaključke da su napadi Hamasa i drugih palestinskih oružanih grupa na Izrael 7. oktobra 2023. predstavljali ratne zločine, dok je Izrael odbacio prethodne optužbe komisije da je tokom vojne operacije u Gazi počinio genocid.