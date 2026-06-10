„Savet potvrđuje utvrđeno i legitimno pravo svojih država da se brane, pojedinačno i kolektivno, i da odgovore na ovu agresiju svim legitimnim sredstvima, u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija“, navodi se u saopštenju.

U dokumentu je naglašeno da je bezbednost zemalja članica GCC-a nedeljiva i da bi napad na jednu od njih bio smatran napadom na blok u celini. Ministri su takođe rekli da su sistemi protivvazdušne odbrane uspešno presreli iranske rakete i dronove lansirane ka Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.

Tokom noći i srede, američke oružane snage su izvele napade na iransku teritoriju kao odgovor na uništenje američkog vojnog helikoptera. Iran je potom ciljao američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Kasnije je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će narediti nove napade na iransku infrastrukturu, uključujući mostove i elektrane.