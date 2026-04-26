"Situacija ostaje složena. Protivnik je aktivirao ofanzivne operacije praktično duž cele linije fronta. Istovremeno, Snage odbrane Ukrajine oslanjaju se na pažljivo planiranje, inovativna rešenja i efikasnu upotrebu raspoloživih sredstava napada. Kao rezultat toga, protivnik trpi gubitke koji prevazilaze njegove mogućnosti da popuni jedinice", naveo je Sirski.

Ukrajinci napali Krim: Pogođeni brodovi i vojni objekti

Ukrajinska SBU jedinica "Alpha" izvela je, kako navode, uspešnu specijalnu operaciju u Sevastopolju i na aerodromu Belbek na Krimu.

U napadima dronovima pogođena su tri broda ruske Crnomorske flote, među kojima su desantni brodovi "Jamal" i "Filčenko" i izviđački brod "Ivan Hurs".