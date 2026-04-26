Gema Monk iz Britanije je bila polivena crnom farbom dok se spremala da izgovori sudbonosno "da" svojoj devojačkoj ljubavi - Kenu.



Gema je stajala u venčanici pre nego što će krenuti ka oltaru, kada ju je zadesilo neprijatno iznenađenje. Zaova je na nju izručila kantu crne boje, a sve jer je želela osvetu zbog "porodičnog sukoba koji je mesecima tinjao".



Mlada Gema (35) i njene dve deveruše našle su se u unakrsnoj vatri i izgledale su kao da su se upravo rvale u blatu, a ne da su se spremile za venčanje.

Svet su obišle fotografije Geme prekrivene farbom, kako uplakana stoji na parkingu ispred crkve. Njena zaova Antonia Istvud (49) se pojavila pred sudom u Mejdstonu zbog optužbi za napad i oštećenje tuđih stvari.

Mlada je uspela se venča uprkos incidentu

Sve se odigralo u maju 2024. godine, a Gema je na sudu ispričala da je venčanje na kraju obavljeno... Objasnila je da je nekako uspela da se okupa i da je obukla haljinu koju su joj doneli iz crkve i sa dva sata zakašnjenja izgovorila je sudbodnosno "da" svom izabraniku.

"Čekali smo tako dugo taj dan. Ništa me nije moglo zaustaviti... Mogla sam da prošetam do oltara u donjem vešu i sa crnom bojom po licu ako je trebalo", rekla je Gema, majka dvoje dece iz Hern Beja u Kentu.

Zaova ne ume da objasni zašto je to uradila



Gnevna zaova, koja radi kao frizerka, je otkrila zašto je odlučila da snajki upropasti najvažniji dan u životu. Iako joj je žao jer je na sebe navukla "loš glas", ne kaje se zbog onoga što je uradila snajki.

"Sram me je. To nisam ja. Nikada ranije nisam imala problema sa policijom. Nikada. Imala sam jak napad panike na dan izricanja presude. Plašila sam se zatvora. Sve me je to jako pogodilo", priča Antonija koja dodaje da "ne ume baš da objasni zašto je to uradila".

Godinama na ratnoj nozi

Međutim, iz razgovora se naslućuje da su snajka i zaova godinama na ratnoj nozi. Antonija, naime, tvrdi da je godinu dana ranije Gema "pokvarila" njeno venčanje i da je isto pokušala da sabotira.

Zbog loših odnosa, ni Antonija, ni njen suprug Ešli, koji je inače Gemin brat (jedan od četiri) - nisu bili pozvani na Gemino venčanje, ali su ipak odlučili da dođu.



Odluku da polije snajku farbom je, kako tvrdi, donela tu, na licu mesta.

"Videla sam je kako izlazi iz kola – bila je nekoliko metara dalje. Onda sam viknula i bacila boju. Pogodila ju je u zadnji deo haljine", tvrdi Antonija.

Haos na venčanju

Nakon toga je nastao haos, bilo je i razmene udaraca, čupale su se za kosu... Gema je završila potpuno prekrivena bojom.

"Kasnije sam shvatila da imam i rupu na glavi gde mi je iščupana kosa", priča Antonija.

Tuča je eskalirala. Otac mlade, Džejson, koji je parkirao Range Rover, video je šta se dešava i potrčao, ali je slučajno ostavio auto u leru, pa se džip pokrenuo i udario u zid. Dok je trajala drama, Antonija i Ešli su pobegli nazad u Mančester.

Paprena kazna i 10 meseci zatvora



Na sudu u Mejdstonu, Antonija je osuđena na 10 meseci zatvora uslovno na 12 meseci i 160 sati rada u javnom interesu, nakon što je priznala krivicu. Takođe je dobila zabranu prilaska od 10 godina i i obavezana je da plati 5.000 funti odštete.

Sudija je nije poverovao da je sve bilo impulsivno i nazvao je čin "užasnim, zlim i bezobraznim", piše Daily mail.