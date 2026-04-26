Snimak je izazvao burne reakcije u javnosti, jer se incident dogodio neposredno nakon što je naoružani napadač otvorio vatru, dok su bezbednosne službe evakuisale prisutne i obezbeđivale prostor.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vide se pojedini predstavnici medija kako, usred konfuzije nakon pucnjave, uzimaju flaše vina sa događaja.

Ovaj prizor dodatno je podgrejao kritike na račun dela američke progresivne štampe, posebno zbog trenutka u kojem se sve odigralo – nakon napada na događaju na kojem su bili Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i članovi kabineta.

Dok su pripadnici Tajne službe i policije reagovali zbog pucnjave, a jedan agent bio ranjen u zaštitnu opremu, deo prisutnih se, prema snimku, ponašao kao da se radi o običnom prekidu programa, a ne o ozbiljnom bezbednosnom incidentu.

