Prema pisanju nekih ukrajinskih Telegram kanala britanski Jurofajteri su juče obarali ruske dronove nad teritorijom Ukrajine.

Po njihovim tvrdnjama britanski avioni su dobili naređenje da gađaju dronove koji lete prema Odesi.

Navodno je Rumunija izrazila zabrinutost da bi dronovi mogli da pređu na njenu teritoriju i kontaktirala komandu NATO koja je uz dozvolu britanske vlade poslala avione Jurofajter koji su bili na stajanci u jednoj od rumunskih avio-baza.

Po tvrdnjama istih tih kanala nekoliko desetina dronova je oboreno pre nego što je stiglo do Odese.