Kako navodi Pres TV, a prenosi ruska agencija RIA Novosti, Iran je pokrenuo napade na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, gde se nalaze američki borbeni avioni.

- Rano ujutro, 12 balističkih raketa je usmereno na objekte u kojima se nalaze avioni <...> F-35, F-15 i F-16, kao i na ključne vojne objekte u vazduhoplovnoj bazi Azrak i njenom komandnom centru“, navodi se u izveštaju.

Bombardovati zemlju „do pakla“

Dan ranije, američki predsednik Donald Tramp optužio je Iran da odugovlači pregovore i zapretio napadima velikih razmera na njegovu ključnu infrastrukturu. Preko noći, američke snage su pokrenule napade na jugu zemlje. Prema rečima američkog lidera, ispaljeno je 49 raketa Tomahavk. Dodao je da će, ako Teheran ne pristane na sporazum, Vašington bombardovati zemlju „do pakla“ u petak uveče.

Kao odgovor, Teheran je potpuno zatvorio Ormuski moreuz i najavio prvu fazu ofanzive upotrebom raketa i dronova. Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je kasnije izvestio o napadima na mete na Bliskom istoku , uključujući vazduhoplovne baze Ali el-Salem i Ahmad el-Džaber u Kuvajtu i Šeik Isa u Bahreinu .

Prema izveštajima medija, vojska je takođe napala vazduhoplovnu bazu Harir na severu Iraka i snage Pete flote američke mornarice.

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