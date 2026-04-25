Pet hiljada ljudi protestovalo je danas u nemačkom gradu Marburgu protiv kancelara Fridriha Merca i smanjenja socijalnih davanja, dok je on na skupu eksperata partije CDU u tom gradu branio reforme, preneli su lokalni mediji.

Protest, koji su organizovali sindikati i levičarske grupe, uključujući Partiju levice, usmeren je protiv politike federalne vlade i smanjenja socijalnih davanja, preneo je list Hesenšau.

Predstavnici nemačke Konfederacije sindikata (DGB) i Unije sindikata metalske industrije naveli su da je njihovo članstvo direktno pogođeno aktuelnim merama štednje federalne vlade.

Kao primer su, između ostalog, naveli smanjenje budžeta za zdravstvo. Demonstranti su se okupili na železničkoj stanici i zatim otišli do mesta gde se održavala savezna konferencija socijalnih odbora CDU i Hrišćansko-demokratskog radničkog udruženja Nemačke (CDA), na kojoj je govorio kancelar Merc.

Učesnici protesta gađali su zgradu u kojoj se održavala konferencija kesama napunjenim bojom.

Merc se suočio sa pritiskom ne samo od demonstranata, pošto su ga delegati na konferenciji CDA takođe kritikovali, naveo je list. Kancelar Merc je na skupu u Marburgu odbacio smanjenje penzija.

“Kod nas neće biti smanjenja zakonskih penzija“, naglasio je on u svom govoru, odgovarajući i na kritike svoje izjave date nekoliko dana ranije, kada je rekao da će zakonska penzija u budućnosti “u najboljem slučaju biti osnovna sigurnost za starost“.

Merc je naveo da bi penziona reforma mogla da “uveća kolač za sve“ kroz povećano kapitalno finansiranje. On je dodao da cilj jeste i ostaje jaka i ujedinjena Nemačka, takođe i u pogledu obezbeđivanja penzija.