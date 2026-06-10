Organizacija "Kaminando Fronteras" saopštila je danas da je od početka 2026. godine više od 1.300 migranata poginulo na putu iz Afrike ka Španiji, preko Atlantskog okeana i zapadnog Mediterana.

Prema izveštaju, 1.317 osoba, uključujući 142 žene i 129 dece, poginulo je u pokušaju da stigne do španske obale u prvih pet meseci, dok je 27 brodova sa svim putnicima nestalo, prenosi Rojters.,

Tokom 2025. godine 3.090 ljudi izgubilo je život ili je nestalo pokušavajući da stigne do španske obale, navodi ta Kaminando Fronteras.

Organizacije za ljudska prava navode da migranti biraju duže i rizičnije rute preko Atlantskog okeana kako bi ostali neprimećeni zbog pojačanih mera za sprečavanje prelazaka na mestima poput Mauritanije, prenosi Tanjug.

Najkraća udaljenost između Kanarskih ostrva i zapadne obale Afrike je oko 100km, a migranti često pokušavaju da preplivaju drugu rutu iz Maroka ka Španiji koja je široka oko 20km, prenosi Rojters.

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