Pred vama je šest različitih šolja.

Svaka simbolično predstavlja određene osobine, talente i obrasce ponašanja. Pogledajte ih i bez mnogo razmišljanja izaberite onu koja vam se najviše dopada. Vaš izbor može da otkrije koja je vaša najveća snaga i šta vas najčešće vodi ka uspehu.

Prva šolja – ambicija vas vodi napred

Ako vam je prva šolja odmah privukla pažnju, verovatno ste osoba koja jasno postavlja ciljeve i ne odustaje lako od njih.

Vaša najveća snaga je istrajnost. Kada nešto odlučite, spremni ste da uložite trud kako biste ostvarili ono što želite. Ljudi vas često doživljavaju kao osobu koja pomera granice i pretvara planove u dela.

Ipak, ponekad toliko budete usmereni na cilj da zaboravite da uživate u samom procesu.

Druga šolja – kreativnost je vaš adut

Ako ste izabrali drugu šolju, verovatno posedujete bogatu maštu i originalan pogled na svet.

Dok drugi vide prepreke, vi često pronalazite nova rešenja i neočekivane mogućnosti. Upravo zbog toga ljudi rado traže vaše mišljenje kada im je potrebna drugačija perspektiva.

Iako se nekad može desiti da vas okolina ne razume odmah, upravo vas ta posebnost izdvaja od drugih.

Treća šolja – pažnja prema detaljima je vaša prednost

Izbor treće šolje ukazuje na osobu koja primećuje stvari koje drugima često promaknu.

Dobro pamtite razgovore, važne datume i sitne detalje. Vaša najveća snaga je odlično pamćenje i sposobnost da učite iz prethodnih iskustava, zbog čega retko ponavljate iste greške.

Ljudi vam veruju jer znaju da pažljivo slušate i da ne zaboravljate ono što je zaista važno.

Četvrta šolja – smirenost vam pomaže da prevaziđete izazove

Ako ste odabrali četvrtu šolju, verovatno ste osoba koja ne donosi odluke ishitreno i ne voli nepotreban pritisak.

Vaša najveća snaga je unutrašnji mir. Čak i u stresnim situacijama uspevate da ostanete pribrani i pronađete najbolje rešenje.

Zbog toga vas bliski ljudi često vide kao oslonac koji unosi sigurnost i ravnotežu.

Peta šolja – iskrenost je vaš zaštitni znak

Ukoliko vas je privukla peta šolja, najverovatnije cenite otvorene i poštene odnose.

Ne volite manipulacije, skrivene namere i neiskrenost. Iako ponekad možete delovati previše direktno, ljudi uglavnom znaju da sa vama nema pretvaranja.

Vaša najveća snaga je iskrenost – osobina koja je danas možda ređa nego ranije, ali zbog toga još više dobija na značaju.

Šesta šolja – unosite energiju gde god da se pojavite

Ako ste izabrali šestu šolju, verovatno ste osoba koja zrači optimizmom i pozitivnom energijom.

Lako motivišete druge i svojim prisustvom podižete raspoloženje u društvu. Ljudi vole da provode vreme sa vama jer ih inspirišete i podstičete da veruju u sebe, piše cdm.me.

Vaša najveća snaga je upravo ta vedrina i energija koja pokreće i vas i ljude oko vas.