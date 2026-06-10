Komunalna služba u opštini Bokstel je saopštila da je vozača u tom gradu u utorak u popodnevnim satima usmrtilo trulo drvo, koje je jak vetar oborio na automobil, kao i da će biti pregledana sva visoka stabla u tom području, da bi se proverili znaci da li su u opasnosti da padnu, prenosi NL tajms.

U kampu De Bonte Krai u Ramsdonku, grad je probijao krovove kampera, a gotovo svi šatori su bili oboreni.

Holandski meteorološki institut (KNMI) izdao je za danas žuti stepen upozorenja za jugoistočnu polovinu zemlje, gde se očekuju padavine sa još više grmljavine.

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