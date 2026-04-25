Sjedinjene Američke Države dozvolile su vladi Venecuele da finansira odbranu bivšeg predsednika te zemlje Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores u sudskom postupku, saopštili su danas američki tužioci.

Američki savezni tužioci obavestili su, prenosi CNN, sudiju da je američko Ministarstvo finansija izmenilo dozvolu kojom se omogućava plaćanje advokata Nikolasa Madura i njegove supruge, koja se takođe suočava sa krivičnim optužbama, bez kršenja američkih sankcija.

Kako se navodi u podnesku dostavljenom sudu, izmenjena licenca omogućava braniocima da primaju sredstva od vlade Venecuele pod određenim uslovima, odnosno novac koji je toj zemlji na raspolaganju nakon 5. marta 2026. godine.

Maduro i njegova supruga izjasnili su se da nisu krivi po optužbama koje se odnose na navodnu umešanost u zaveru povezanu sa "narko-terorizmo".

Njihovi advokati ranije su zatražili odbacivanje optužnice, tvrdeći da američke vlasti ograničavanjem pristupa sredstvima ometaju njihovo pravo na adekvatnu odbranu.

Tokom ročišta prošlog meseca, tužioci su optužili Madura za "pljačkanje bogatstva Venecuele" i istakli da vlada ima pravo da koristi sankcije kao instrument spoljne politike. Sudija Alvin Helerstajn izrazio je sumnju u takav stav, navodeći da se Maduro i njegova supruga nalaze u federalnom pritvoru i da ne predstavljaju bezbednosnu pretnju.

Tužioci su potom saopštili da su advokati Madura odustali od pravnog osporavanja u vezi sa finansiranjem odbrane. Prema ranijim navodima, administracija predsednika Donalda Trampa u martu je priznala Delsi Rodrigez kao liderku Venecuele.