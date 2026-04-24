Španski premijer Pedro Sanćez reagovao je jutros na izveštaje da SAD razmatraju moguće mere protiv saveznika NATO-a koji nisu podržali američko-izraelski rat protiv Teherana.



Prema Rojtersu, memorandum Pentagona sugeriše da bi SAD mogle da suspenduju Španiju iz vojnog saveza, iako to nije moguće prema sporazumu na kojem je zasnovan NATO.



Pedro Sančez nije želeo direktno da komentariše memorandum, rekavši novinarima na samitu EU na Kipru: „Ne radimo sa imejlovima. Radimo sa zvaničnim dokumentima i zvaničnim stavovima, u ovom slučaju, vlade Sjedinjenih Država.“

Premijer je dodao da je stav Španije „jasan“, ističući „punu saradnju sa saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava“.