Paket navodno uključuje 123 rakete vazduh-vazduh kratkog dometa R-73, 42 rakete vazduh-vazduh srednjeg dometa R-77, 120 raketa vazduh-zemlja H-38 i 42 rakete iz porodice H-31, uključujući varijante protiv zračenja i protiv brodova.

Ovo oružje može da nosi lovac Su-35S, dok R-73 može da koristi i borbeni avion za obuku Jak-130. Originalni izvor koji stoji iza trenutne diskusije je izveštaj koji je objavio United24 u aprilu 2026. godine.

Da bismo bolje razumeli značaj ovih izveštaja, vredi ukratko pregledati mogućnosti dotičnih raketa:*R-77 — raketa vazduh-vazduh sa aktivnim radarskim tragačem i maksimalnim dometom lansiranja do 110 km;

*R-73 — raketa vazduh-vazduh kratkog dometa vođena infracrvenim navođenjem sa dometom dejstva do 20 km u prednjoj hemisferi;

*H-38 — modularna raketa vazduh-zemlja sa dometom lansiranja do 40 km, dostupna sa laserskim navođenjem, infracrvenim tragačima sa slikovnim navođenjem ili kombinovanim sistemima navođenja u zavisnosti od varijante;

Da bismo bolje razumeli značaj ovih izveštaja, vredi ukratko pregledati mogućnosti dotičnih raketa:*R-77 — raketa vazduh-vazduh sa aktivnim radarskim tragačem i maksimalnim dometom lansiranja do 110 km;

*R-73 — raketa vazduh-vazduh kratkog dometa vođena infracrvenim navođenjem sa dometom dejstva do 20 km u prednjoj hemisferi;

*H-38 — modularna raketa vazduh-zemlja sa dometom lansiranja do 40 km, dostupna sa laserskim navođenjem, infracrvenim tragačima sa slikovnim navođenjem ili kombinovanim sistemima navođenja u zavisnosti od varijante;

Još jedan važan detalj je da je izveštaj United24 zasnovan na procurelim internim dokumentima iz ruskih preduzeća odbrambene industrije. Ovi dokumenti su se navodno odnosili na porudžbine za proizvodnju komponenti povezanih sa gore navedenim tipovima raketa.

U nekim od procurelih dokumenata, Iran se direktno pominje. U drugima se navodno pojavljuje pod oznakom K10, šifrom koju rusko Ministarstvo odbrane tradicionalno koristi kada se poziva na svoje kolege u Teheranu. Dokumenti ukazuju da se očekuje da će isporuke ovih raketa Iranu biti završene do 2027. godine. Međutim, trenutni status navodnih ugovora ostaje nepoznat.

Pouzdane informacije o broju aviona Su-35S i Jak-130 koje trenutno koristi Iran takođe su ograničene. Izveštaji ukazuju da su prvi Jak-130 isporučeni iranskom vazduhoplovstvu u septembru 2023. godine. Odvojeno, u martu 2026. godine pojavile su se tvrdnje da je jedan od ovih aviona oborio izraelski F-35 iznad Teherana.

Što se tiče Su-35S, izveštaji o isporukama Iranu prvi put su se pojavili u aprilu 2023. Kasnije, u oktobru 2025. godine, procurele informacije sugerisale su da bi Rusija mogla da isporuči čak 48 aviona ovog tipa Iranu do 2028. godine.

Bez obzira na to koliko aviona Su-35S i Jak-130 Iran trenutno poseduje ili bi mogao na kraju da dobije, ukupna zaliha od 327 raketa deluje nedovoljno da se u potpunosti opreme svi postojeći i projektovani avioni. Samo Su-35S ima 12 spoljnih nosača za oružje.

Iz tog razloga, jedno moguće tumačenje je da se Rusija možda sprema da ponovi obrazac koji je ranije viđen sa Jermenijom. Jerevan je dobio napredne lovce Su-30SM pre rata u Nagorno-Karabahu 2020. godine, ali ti avioni navodno nisu mogli biti efikasno korišćeni jer nisu imali dovoljne zalihe kompatibilnog oružja za lansiranje iz vazduha.