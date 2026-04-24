Redovno održavanje tepiha, uz temeljno prolećno čišćenje, produžava njihov vek i poboljšava kvalitet vazduha u domu. Tokom zime u vlaknima se zadržavaju prašina, alergeni i neprijatni mirisi, pa je proleće idealno vreme da ih temeljno očistite.

Dobra priprema je pola posla

Pre svakog pranja tepih treba detaljno usisati, sporim i pažljivim pokretima. Ako možete, usisajte i donju stranu, a manje tepihe iznesite napolje i dobro istresite.

Kako ukloniti mrlje

Za većinu fleka dovoljni su sirće i soda bikarbona. Pospite sodu na mrlju, blago utrljajte, pa poprskajte mešavinom vode i sirćeta (1:1). Kada pena splasne, očistite vlažnom krpom i posle sušenja ponovo usisajte. Važno je da mrlju tapkate, a ne trljate, kako se ne bi uvukla dublje u vlakna.

Neutralizacija neprijatnih mirisa

Soda bikarbona je odlična za uklanjanje mirisa. Ravnomerno je pospite po tepihu, ostavite da deluje najmanje 30 minuta (ili duže), pa usisajte. Za dodatnu svežinu možete dodati malo lavande ili cimeta.

Dubinsko čišćenje

Za temeljno pranje koristite blagi deterdžent i vodu, pa četkom očistite površinu deo po deo. Pazite da ne natopite tepih previše, posebno ako je od prirodnih materijala, jer vlaga može izazvati buđ.

Sušenje je ključ

Nakon pranja, tepih mora potpuno da se osuši. Najbolje je čistiti ga po toplom i provetrenom vremenu, uz otvorene prozore ili ventilator.

Uz ove jednostavne metode, tepih može ponovo biti čist, svež i prijatan kao nov.