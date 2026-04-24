Organizacija venčanja poslednjih godina postala je ozbiljan finansijski izazov za mnoge parove. Troškovi sale, dekoracije, muzike, fotografije i venčanice često dostižu iznose koji prelaze i nekoliko hiljada evra, pa se sve više mladih okreće kreativnijim i pristupačnijim rešenjima. Umesto tradicionalnog pristupa, sve popularniji postaje koncept „uradi sam“ venčanja, gde parovi preuzimaju organizaciju u svoje ruke.

Jedna od njih je i Miljana, koja je odlučila da svoj veliki dan organizuje drugačije – uz pomoć interneta, sopstvene ideje i mnogo truda.

Venčanje iz snova bez ogromnih troškova

Miljana i njen partner Andrija venčali su se 10. avgusta 2025. godine, a ono što njihovu priču izdvaja jeste činjenica da je mlada gotovo sve pripreme organizovala sama. Umesto skupih agencija i dekoratera, oslonila se na onlajn kupovinu i sopstvenu kreativnost.

Dekoraciju je naručivala sa popularne platforme Temu, dok je venčanicu pronašla na sajtu Shein. Ova kombinacija, koja bi mnogima delovala rizično, na kraju joj je donela rezultat koji je premašio očekivanja.

Svaki detalj pažljivo osmišljen

Sa Temua je poručila gotovo sve što je bilo potrebno za dekoraciju: sveće, veštačko zelenilo, til za ukrašavanje dvorišta i kapije, kao i elemente za salu i glavni sto. Posebnu pažnju posvetila je sitnicama – personalizovanim čašama za šampanjac sa imenima, panoima dobrodošlice, cvetovima za kićenje svatova i foto-zoni.

Mnoge stvari nije samo naručila, već ih je dodatno prilagodila i sama uređivala, čime je celokupnoj atmosferi dala lični pečat. Čak je i pozivnice dizajnirala i pripremila sama, dok je za goste pravila narukvice kao uspomenu.

Među detaljima su se našli i dekorativni elementi poput staklene kutije za burme, papirnih lepeza za goste i raznih ukrasa koji su upotpunili ambijent.

Venčanica kao najveći „rizik“

Najviše pažnje izazvala je odluka da venčanicu naruči sa Šejna. I sama priznaje da je dugo istraživala i dvoumila se, jer haljina nije imala mnogo recenzija u trenutku kupovine.

Ipak, rizik se isplatio.

Venčanica ju je koštala oko 15.000 dinara, što je višestruko manje od standardnih cena u salonima. Na kraju je imala čak dve haljine – jednu iznajmljenu i jednu kupljenu onlajn, jer nije mogla da se odluči.

Ukupni trošak koji je mnoge iznenadio

Ukupni troškovi dekoracije i dodatnih detalja iznosili su oko 650 evra, što je za ovakav tip venčanja izuzetno povoljno. Posebno ako se uzme u obzir količina elemenata koje je koristila i činjenica da deo stvari nije ni iskoristila.

Ovaj pristup pokazuje da venčanje ne mora biti finansijski teret da bi bilo lepo i upečatljivo.

Reakcije na društvenim mrežama

Nakon što je svoje iskustvo podelila na TikTok, Miljana je brzo privukla veliku pažnju. Komentari su uglavnom bili pozitivni, a mnoge devojke su delile slična iskustva.

„Kad žena ima stila tako to izgleda“, „I moja dekoracija je bila sa Temua, isto i venčanica – nisam se pokajala“, „Opet bih sve isto uradila“ – samo su neki od komentara koji su se nizali ispod njenog videa.

Novi trend među mladencima

Ovakve priče ukazuju na sve izraženiji trend – mladi parovi sve češće biraju autentičnost i finansijsku racionalnost umesto luksuza po svaku cenu.

Uz malo kreativnosti, istraživanja i truda, moguće je organizovati venčanje koje izgleda kao iz kataloga, ali bez ogromnih troškova.

Na kraju, ono što gosti najviše pamte nisu skupi detalji, već atmosfera, emocije i priča koja stoji iza celog dana.