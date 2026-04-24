Zemljotres jačine 2,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je danas, 24. aprila, u Bugarskoj, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres je zabeležen u 11:49 časova kod parka prirode Vitoša, oko 40 kilometara od granice sa Srbijom, na dubini od svega dva kilometra, što ga svrstava u veoma plitke zemljotrese koji se često mogu osetiti u epicentralnom području, iako uglavnom ne izazivaju značajniju štetu.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povređenima, a seizmolozi podsećaju da je područje Balkana poznato po čestoj seizmičkoj aktivnosti zbog složenih tektonskih procesa u regionu.

