Prema optužnici koja je juče otpečaćena, Ganon Ken van Dajk je krajem decembra otvorio račun na Polimarketu, jednom od najpoznatijih sajtova za predviđanje događaja, koji omogućava i klađenje, i uložio je oko 32.000 dolara na predviđanje da Maduro "izlazi" iz Venecuele do kraja januara, u vreme kada je ta opklada bila malo verovatna, prenosi Si-En-En.

Tužioci tvrde da je bio uključen u planiranje i izvršenje operacije hapšenja Madura, kao i da je imao pristup poverljivim informacijama pre nego što je uplatio opkladu, a njegov dobitak, iako anoniman, gotovo odmah je privukao pažnju organa reda.

Van Dajk, aktivni vojnik stacioniran u Fort Bragu, suočava se sa pet krivičnih prijava za krađu i zloupotrebu poverljivih vladinih informacija, kao i za prevaru.

Optužen je da je uložio 13 opklada od 27. decembra do 2. januara, a poslednju je uložio nekoliko sati pre hapšenja Madura.

Tužioci su naveli da je Van Dajk poslao svoju zaradu od preko 400.000 dolara u strani trezor kriptovaluta, pre nego što ih je uplatio na onlajn brokerski račun.

"Oni kojima je povereno čuvanje tajni naše države imaju dužnost da zaštite njih i pripadnike naših oružanih snaga, a ne da koriste te informacije za ličnu finansijsku dobit", rekao je Džej Klejton, američki tužilac za Južni okrug Njujorka.

Polimarket je u objavi na platformi Iks saopštio da su, kada su identifikovali korisnika koji je trgovao poverljivim vladinim informacijama, "prijavili slučaj Ministarstvu pravde i sarađivali u njihovoj istrazi".

"Trgovini insajderskim informacijama nema mesta na Polimarketu. Današnje hapšenje je dokaz da sistem funkcioniše", navodi se u saopštenju Polimarketa.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da je zabrinut zbog trenda klađenja na geopolitičke događaje.

Na pitanje da li je zabrinut zbog klađenja koje je povezano sa ratom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, Tramp je novinarima rekao da je to globalno pitanje i da misli da je "ceo svet, nažalost, postao neka vrsta kazina", čime, kako je rekao, "nije zadovoljan".

Polimarket je u martu uveo nova pravila kako bi "razjasnio tri osnovne kategorije zabranjenog ponašanja u vezi sa insajderskom trgovinom".

Zabranjena je trgovina koja je zasnovana na informacijama koje su korisnici bili zakonski obavezni da čuvaju u tajnosti, trgovina zasnovana na savetima od nekoga sa istom obavezom, kao i da ljudi koji su "na položaju moći ili uticaja" da utiču na ishod događaja ne mogu učestvovati.