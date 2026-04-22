Autobus sa ukrajinskim državljanima koji se prevrnuo u Bugarskoj, u blizini Malog Trnova, prethodno je ostao bez goriva, prenosi agencija BGNES. U ovoj teškoj nesreći poginule su dve osobe, nakon što se vozilo prevrnulo nedaleko od graničnog prelaza.

Prema prvim informacijama, autobus je zastao na putu jer je ostao bez goriva, zbog čega su putnici izašli napolje. U tom trenutku dogodio se dramatičan obrt – vozilo je iznenada krenulo unazad i tom prilikom pregazilo nekoliko putnika koji su se nalazili iza autobusa.

U vozilu se nalazilo ukupno 39 osoba, uključujući 37 putnika i dva vozača, a svi su, prema dostupnim podacima, državljani Ukrajine.

Dve osobe su izgubile život, dok je autobus nakon incidenta završio u jarku pored puta.

Nakon nesreće, šest povređenih prevezeno je u zdravstvene ustanove u Burgasu, dok je još deset osoba zbrinuto u Hitnoj pomoći u Malom Trnovu. Preostali putnici iz ove grupe privremeno su smešteni u pograničnom gradu.