Ukrajina se nada da će stav Bugarske ostati nepromenjen u pogledu podrške Kijevu u mnogim oblastima, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

"Što se tiče Bugarske, želimo da verujemo da će se pravac dobrosusedstva održati, da će stav Sofije biti nepromenjen u pogledu podrške Ukrajini u mnogim oblastima: od teritorijalnog integriteta do našeg članstva u Evropskoj uniji", rekao je ukrajinski ministar.

On je napomenuo da svaka od zemalja članica EU ima obaveze u okviru zajedničke spoljne politike i dodao da je Ukrajina otvorena za ovu saradnju.

Sibiha je istakao da je Ukrajina protivi postepenom članstvu u Evropskoj uniji i napomenuo da Kijev prilično brzo ispunjava sve neophodne zahteve za transformaciju zakonodavstva i drugih normi, prenosi Novinite.

"Postoji stav predsednika (Ukrajine, Volodimira Zelenskog) da nećemo prihvatiti nikakva 'zamenska članstva' - nijedno od njih. To je jasan stav. Postoji nekoliko centara za formulisanje mišljenja i traženje mogućih koraka, ali ne samo sa stanovišta Ukrajine", rekao je Sibiha.

Prema njegovim rečima, partneri razumeju stav Ukrajine i razumeju da Ukrajina teži da ispuni sve neophodne kriterijume na svom putu ka članstvu u EU.

"Na sastanku Saveta EU, na kojem sam učestvovao, konstatovan je naš napredak... Pitanje da li smo spremni ili nismo je retoričko. Verujem da postoje kriterijumi, da postoje jasni markeri i da ih ispunjavamo. Krećemo se veoma brzo", dodao je šef ukrajinske diplomatije.

Takođe je naglasio da Ukrajina još uvek mora da prođe put evropskih integracija, to je neizbežno: u smislu adaptacije, u smislu usvajanja mase zakonskih propisa.

"Verujem da ovo nije otpor, uvek postoje različite procene, ali ovo nije otpor, već možda izbegavanje situacije gde smo ponekad nepromišljeno prihvatali neke uslove nečega u prethodnim fazama", dodao je Sibiha.

Prema njegovim rečima, moguće je prilagođavanje stavova, jer Ukrajina mora da zaštiti svoj posao, ali u Ukrajinu moraju da dođu evropski standardi.

"Moramo da gledamo na najveće koristi za zemlju, što će imati multiplikativni efekat, ne bojte se ove reči, bilo kakvih izuzetaka, ne bojte se reči 'privremeni periodi'. Mislim na ono što moramo da branimo kao država, za našu ekonomiju, za narod", zaključio je Sibiha, prenosi RBK Ukrajina.