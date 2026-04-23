Slab zemljotres jačine 2,0 stepena po Rihteru registrovan je jutros u Crnoj Gori, u mestu Krstac u Opštini Nikšić, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres je zabeležen u ranim jutarnjim časovima, na dubini od oko osam kilometara, i nije izazvao materijalnu štetu niti uznemirenje stanovništva.

S obzirom na nisku magnitudu, ovakvi zemljotresi se smatraju slabim i uglavnom ne predstavljaju opasnost, ali ih seizmološke službe redovno prate u cilju procene seizmičke aktivnosti regiona.

