Cena nafte tipa Brent pala je za 3,7 odsto, na nešto ispod 90 američkih dolara po barelu, dok je američka sirova nafta pala za 3,6 odsto na nešto ispod 87 američkih dolara po barelu, prenosi CNN.

Berzanski indeks Dau Džons povećan je 810 poena, odnosno za 1,62 odsto, dok je S&P500 povećan za 1,3 odsto, a Nasdak Komopozit za 1,8 odsto.

Ranije danas, Tramp je saopštio da je otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati "u punoj snazi" sve dok "transakcija" ne bude izvršena.