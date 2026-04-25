Ovan

Posao: Tajanstveni aspekt ukazuje na to da imate neki tajni plan i da vas u ovom periodu očekuje dosta sastanaka iza zatvorenih vrata. Važno je da do realizacije nikom ne otkrivate svoje planove. Očekuje vas uspeh kroz ostvarenje projekta koji ste čuvali od konkurencije.

Ljubav: Slobodne Ovnove očekuje poznanstvo sa atraktivnom osobom, za koju kasnije mogu da saznaju da zapravo nije slobodna. Ovnovi koji su u vezi mogu da prolaze kroz nestabilnu fazu u odnosu s partnerom, ali će to ubrzo prevazići.

Zdravlje: Variranje pritiska, obratite se kardiologu.

Bik

Posao:Planetarni aspekti u vašem polju novca donose vam priliku da zaradite dobro, ali neku saradnju možete prekinuti, dok neku potpuno novu možete započeti. Spremni ste na promene i želite nešto novo, neku novu dinamiku i radno okruženje.

Ljubav: Odlučili ste da pređete granicu prijateljstva sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Zbog nekih okolnosti, odlučićete da se viđate tajno i da vezu držite u tajnosti. Bikove koji su u vezi očekuje kratkotrajna, ali veoma burna rasprava s partnerom.

Zdravlje: Osetljivost grla. Hladna pića negativno utiču na vaše zdravlje.

Blizanci

Posao: Ovaj dan na vas će uticati ambivalentno, stvarajući vam višestruke opcije u pogledu pravca karijere. Kao neko ko ume da razmišlja, mogu vas zbuniti brojne prednosti i neke mane tih ponuda. Zato je najbolje da sačekate bolji period za bitne odluke.

Ljubav: Osećate da je vaša veza zalutala u slepu ulicu, kao da ne vidite izlaz, jer partner se neko vreme ponaša u skladu s vašim očekivanjima, pa onda opet po starom. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju zanimljivu osobu na putovanju.

Zdravlje: Pad imuniteta. Potreban vam je jači unos vitamina i minerala.

Rak

Posao: Čitava prva polovina meseca prolazi u neizvesnosti, ali sada polovinom meseca, trebalo bi da budete zadovoljni svojim rezultatima. Sve vreme imate podršku uticajne osobe koja stoji iza vas. Očekuje vas novi početak i finansijski uspeh.

Ljubav: Rakovi koji su u vezi prolaze kroz fazu nezadovoljstva i žele nešto bitno da promene, a to će im sada i poći za rukom. Sve ćete rešiti iskrenim razgovorom. Međutim, ako više nema emocija, moguć je raskid. Slobodni Rakovi mogu da upoznaju izuzetnu osobu s kojom je moguća veza.

Zdravlje: Odlično se osećate.

Lav

Posao: Dešavanja u vašem polju platnog prometa znače da će u obimu posla biti dosta oscilacija. Taj nestabilan period će vam doneti oprez u rukovanju novcem za dalje investicije, ali ako budete spremni na rizičnu investiciju, zaradićete dobro.

Ljubav: Ovaj period može biti malo problematičan za one koji su u vezi, jer vi ne volite rutinu u ljubavi i ako osetite zamor materijala, možete naprasno odlučiti da raskinete. Slobodni Lavovi mogu ući u vezu s osobom koju ne poznaju dovoljno.

Zdravlje: Potrebna vam je aktivnost. Svakako vam nije potrebna preterana akcija, za početak šetnja i plivanje vam mogu samo goditi.

Devica

Posao: Polje saradnje donosi vam mogućnost tajnih pregovora, ali i konfuzne situacije što se tiče neke saradnje. U ovom periodu, okolnosti će biti bolje za one koji se bave umetnošću ili istraživanjem. Period inspiracije i dobrih ideja. Međutim, praktična rešenja će izostati.

Ljubav: Danas ćete uspešno rešiti jedan dugotrajan problem u okviru vašeg odnosa sa partnerom ili u vašem odnosu sa ukućanima. Device koje su slobodne mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko posla. Početak nove ljubavne veze.

Zdravlje: Masna i brza hrana ne godi vašem probavnom sistemu.

Vaga

Posao: Ovaj dan iskoristite da sprovedete surovo realnu analizu postojeće situacije. Niste zadovoljni i želite da promenite radno mesto i to će vam poći za rukom. Podršku osobe na položaju ćete svakako imati za to. Pruža vam se prilika za promene.

Ljubav: To što se partner ponaša distancirano rađa u vama sumnju u njegova osećanja, ali on može biti u drugoj vrsti problema. Bićete u situaciji da mu pomognete. Slobodne Vage očekuje poznanstvo sa veoma privlačnom osobom u znaku Bika ili Vodolije, i to preko nekih saradnika.

Zdravlje: Meteoropata ste!

Škorpija

Posao: Veoma povoljan period da započnete sopstveni biznis, posebno ako se to tiče oblasti uslužnih delatnosti ili ugostiteljstva. Škorpije očekuje put koji su ranije odložile, a to će im doneti proširenje kruga saradnika. Poseban uspeh očekuje Škorpije koje se bave uslužnim delatnostima.

Ljubav: Slobodne Škorpije očekuje izlazak sa zanimljivom osobom koju su upoznale preko društvenih mreža. Po svemu sudeći, ispostaviće se da je to upravo osoba kakvu ste dugo očekivali. Škorpije koje su u vezi trebalo bi da se pripaze nesporazuma.

Zdravlje: Prekontrolišite vid.

Strelac

Posao: Planete u vašem polju saradnje ukazuju na moguće obnavljanje stare saradnje, kao i na to da prvo morate važan posao završiti da biste mogli da krenete napred. Natprosečne rezultate možete da očekujete u trgovini i kreativnim zanimanjima.

Ljubav: Planetarni aspekti u vašem polju doma i porodice mogu stvoriti konfuznu situaciju među vašim ukućanima, tako da ćete biti u situaciji da glumite nekog advokata. Pozitivna energija ispunjava vaše polje ljubavi kada je reč o obnavljanju veze sa bivšom ljubavi.

Zdravlje: Posetite stomatologa, zubobolja.

Jarac

Posao: U vašem polju komunikacije možete očekivati pomeranja planova i nesporazume. Pazite se ako sarađujete s nekim prvi put, posebno ako vam bude obećavao nešto nerealno. Trebalo bi da se pripazite spletaka i konkurencije.

Ljubav: Jarčevi koji su u vezi mogu iskrenim razgovorom da prevaziđu jedan stari problem, tako da će ući u stabilniji period. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju veoma kvalitetnu osobu preko posla ili na putovanju. S vremenom se može ispostaviti da je to ona prava osoba.

Zdravlje: Reumatični zglobovi, pojava artritisa. Potrebna vam je terapija.

Vodolija

Posao: Prisustvo određenih planeta u vašem polju finansija deluje upozoravajuće u tom smislu da obazrivo trošite novac, jer možete pogrešno proceniti neke poslovne rizike. Uprkos dobrim idejama, pripazite se konkurencije i bilo kakvih ilegalnih poslova.

Ljubav: Nalazite se u iskušenju da se upustite u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Pa ipak, budite oprezni kako ne bi došlo do skandala i kako se ne biste iskompromitovati. Vodolije u vezi očekuju manji nesporazumi, koje će sa lakoćom prevazići otvorenim razgovorom.

Zdravlje: Nesanica.

Ribe

Posao: Planetarni aspekti u vašem znaku ukazuju na to da je ovaj period veoma povoljan za ostvarenje dugoročnih poslovnih ciljeva i originalnih ideja. Poseban uspeh vas očekuje u umetnosti, zdravstvu i farmaceutskoj industriji. Ako radite s klijentima, budite posebno pažljivi, moguć je nesporazum.

Ljubav: Dopada vam se osoba koja vam je zbog nekih okolnosti nepristupačna ili živi daleko od vas. Uprkos tome, uspešno ćete premostiti taj problem i zbližiti se. Ribe koje su u vezi mogu da prolaze kroz krizu poverenja.

Zdravlje: Alergija. Posetite alergologa kako bi ste našli uzrok.