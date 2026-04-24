Pripadnik američkih specijalnih snaga, koji je učestvovao u operaciji otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura, uhapšen je i optužen da se kladio na ishod sopstvene misije.

Prema navodima iz istrage, Ganon Ken Van Dajk otvorio je krajem decembra nalog na platformi Polimarket i uplatio 32.000 dolara na opkladu da će Maduro biti „uklonjen" do januara.

Sumnjiva opklada razotkrila vojnika

Van Dajk je, kako se navodi, na toj opkladi ostvario profit od čak 400.000 dolara.

Polimarket je onlajn platforma na kojoj se korisnici klade na ishode različitih događaja, od izbora i ratova do ekonomskih odluka i globalnih kriza.

Upravo neuobičajeno velika uplata privukla je pažnju nadležnih organa, koji su pokrenuli proveru i došli do podataka koji su vodili ka američkom specijalcu.

Klađenje na sopstvenu tajnu operaciju

Slučaj je izazvao posebnu pažnju jer se Van Dajk ne tereti samo za učešće u operaciji protiv predsednika Venecuele, već i za to da je poverljive informacije iskoristio kako bi ostvario ličnu finansijsku korist.

Istraga sada pokušava da utvrdi da li je delovao sam ili su u opkladi učestvovale i druge osobe koje su imale saznanja o planiranoj operaciji.

Ako se optužbe potvrde, ovaj slučaj mogao bi da preraste u ozbiljan skandal za američke bezbednosne strukture, jer otvara pitanje zloupotrebe poverljivih informacija, kontrole specijalnih operacija i mogućeg curenja podataka iz vojnih krugova.