Američki predsednik je zaspao tokom događaja u Beloj kući o dostupnosti zdravstvene zaštite.

Oči predsednika Trampa postale su vidno teške oko polovine njegovog televizijskog obraćanja u četvrtak popodne, tokom kojeg je najavljivao dogovor sa farmaceutskom kompanijom Regeneron, zatvarale su se potpuno i ponovo otvarale više puta, dok su iza njega u Ovalnom kabinetu stajali članovi kabineta i rukovodioci farmaceutskih kompanija.

Ironično, reč je o čoveku koji bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena stalno naziva „Pospani Džo“.

Poslednji put kada je Tramp delovao kao da drema u javnosti bilo je prošlog meseca tokom sastanka kabineta, dok je ministar odbrane Pit Hegset kritikovao medijsko izveštavanje o zajedničkom američko-izraelskom ratu u Iranu i Libanu. Samo nekoliko dana pre toga, izgledalo je da je zaspao na konferenciji za štampu u vezi sa njegovom radnom grupom za Memfis.

Od „kratkih dremki“ do neobuzdanih, genocidnih objava na Truth Social mreži, postoji obilje dokaza koji bi - u najmanju ruku - doveli u pitanje Trampovu trenutnu mentalnu sposobnost, piše američki portal New Republic.

"Odmara oči i pažljivo sluša"

Bela kuća je ranije zvanično opravdavala takve situacije tvrdeći da predsednik zapravo ne spava, već „pažljivo sluša“ ili samo „odmara oči“, dok je sam Tramp u intervjuima tvrdio da je zatvaranje očiju na kratko „veoma opuštajuće“ i da mu „pomaže da se koncentriše“.

