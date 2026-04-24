Iz Stejt departmenta je saopšteno da je Tramp jasno stavio do znanja da je Rusija dobrodošla na sastanke G-20, uz napomenu da zvanični pozivi još nisu upućeni, ali da će Rusija, kao članica grupe, biti pozvana na samit i ministarske sastanke, preneo je "Vašington post".

"Trenutno nisu izdati zvanični pozivi, ali Rusija je članica G-20 i biće pozvana da prisustvuje ministarskim sastancima i samitu lidera", rekao je visoki zvaničnik administracije, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Tramp je, govoreći u Ovalnom kabinetu, rekao da nije upoznat sa konkretnim pozivom, ali da se tome ne bi protivio, ocenjujući da bi razgovor sa svim stranama mogao da bude koristan, iako sumnja da bi Putin prihvatio poziv.

List navodi da Rusija nije prisustvovala lično G-20 samitima od 2019. godine, prvo zbog pandemije koronavirusa, a zatim zbog rata u Ukrajini i međunarodnih optužbi protiv Putina, uključujući nalog Međunarodnog krivičnog suda.

Zvaničnici iz Rusije su naveli da je poziv stigao, ali da odluka o učešću još nije doneta, dok je Kremlj saopštio da će format učešća kasnije biti poznat.

Takođe je navedeno da Tramp nastoji da unapredi odnose sa Rusijom i da je ranije govorio o mogućnosti korišćenja ličnih kontakata sa Putinom radi okončanja rata u Ukrajini.

