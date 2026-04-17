Rusija je naučila da funkcioniše pod sankcijama i da njihove posledice svede na minimum, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov nakon odluke SAD da ne produži licence za kupovinu ruske nafte.

"Ne živimo pod sankcijama ni prvi mesec ni prvu godinu. Smatramo ih nezakonitim sa stanovišta međunarodnog prava i naučili smo da minimizujemo njihov uticaj na naše interese", rekao je Peskov.

On je dodao da će Rusija nastaviti da se prilagođava postojećim merama i u narednom periodu.

Izjava dolazi nakon što je američki ministar finansija Skot Besent poručio da Sjedinjene Američke Države neće produžiti licence koje su privremeno omogućavale kupovinu ruske nafte tokom konflikta sa Iranom.