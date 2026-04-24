Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je Velikoj Britaniji uvođenjem "velikih carina" ukoliko britanski premijer Kir Starmer ne ukine porez na digitalne usluge (DST), koji SAD smatraju nepravedno usmerenim na američke tehnološke kompanije.

Tramp je za "Telegraf" rekao da bi SAD mogle da uvedu visoke carine kao odgovor na porez, koji iznosi dva odsto na prihode velikih tehnoloških kompanija od društvenih mreža, pretraživača i onlajn tržišta, uključujući firme kao što su Epl, Gugl i Meta.

On je naveo da je reč o američkim kompanijama i da je njihov tretman "neprihvatljiv", uz poruku da bi SAD mogle "lako da reše" situaciju uvođenjem carina ukoliko porez ne bude ukinut.

U tekstu je navedeno da je porez na digitalne usluge značajan izvor prihoda za britanski budžet, sa stotinama miliona evra godišnjih prihoda i rastom naplate poslednjih godina, dok britanske vlasti tvrde da obezbeđuje da digitalne kompanije plaćaju porez proporcionalno svom poslovanju u zemlji.

Tramp je, takođe, poručio da bi odnosi između dve zemlje mogli da se poboljšaju ukoliko britanska vlada promeni pristup imigracionoj politici i drugim spornim pitanjima.