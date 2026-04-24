Emanuel Makron je 22. aprila najavio oko 150 velikih industrijskih projekata u 63 departmana, nakon velikog poduhvata obnove Nort Dama. Ukupna vrednost projekata iznosi 71 milijardu evra, koji treba da budu ubrzano realizovani.

Među njima je i projekat za eksploataciju litijuma EMILI.

Prema Makronu, projekat bi trebalo da omogući da se od 2030. proizvodi 34.000 tona litijum-hidroksida godišnje, što bi bilo dovoljno za 700.000 baterija, odnosno skoro polovinu francuskih potreba. Reč je o investiciji od 1,8 milijardi evra, koju vodi kompanija "Imerys" uz podršku države.

Ceo svet sprema se da kopa litijum. Samo Srbija ne koristi svoje resurse i to zahvaljujući blokaderima. Sve što je pobeda za blokadere, gubitak je za Srbiju.