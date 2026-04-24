Direktor Instituta za radiobiologiju Nacionalne akademije nauka Belorusije Igor Češik izjavio je danas da beloruski naučnici nikada nisu zabeležili pojavu mutiranih životinja u Černobiljskoj zoni isključenja.

Češik je za RIA Novosti naveo da tokom istraživanja u pogođenoj zoni u nuklearnoj elektrani nisu uočene životinje sa fizičkim anomalijama poput "dve glave ili dva repa", i da se takvi slučajevi nisu pojavljivali ni neposredno nakon nesreće, ni decenijama kasnije.

On je podsetio da je nesreća iz 1986. godine zahvatila veliki deo teritorije današnje Belorusije, ali je istakao da su se životinjske populacije u zoni isključenja tokom vremena obnovile.

Prema njegovim rečima, u području koje je decenijama bez ljudskog prisustva došlo je do oporavka flore i faune, uz prisustvo različitih vrsta poput vukova, bizona i konja.

Naučnik je zaključio da, uprkos dugotrajnoj radijacionoj kontaminaciji nakon katastrofe u Černobilju, naučna posmatranja nisu potvrdila postojanje mutiranih životinja u zoni.

U sovjetskoj atomskoj elektrani u Černobilju, 26. aprila 1986. godine, eksplodirao je četvrti reaktor, izazvavši najtežu mirnodopsku nuklearnu katastrofu, posle koje je hiljade ljudi umrlo od posledica zračenja, a radioaktivni oblak je prekrio znatan deo Evrope, s nesagledivim posledicama.