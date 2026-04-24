Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da vojvoda od Saseksa princ Hari "ne govori u ime Velike Britanije", a to je rekao nakon što je princ u Kijevu pozvao Sjedinjene Američke Države da pokažu "vođstvo" u vezi sa Ukrajinom.

Princ Hari je tokom nenajavljene posete Ukrajini rekao da bi SAD trebalo da ispune svoje međunarodne obaveze i da njihova uloga u globalnoj bezbednosti nosi trajnu odgovornost, ne iz "milosti, već radi strateške stabilnosti", preneo je BBC.

Tramp je, odgovarajući na novinarska pitanja, ironično komentarisao Harijev nastup poručivši da "princ ne govori u ime Velike Britanije", i dodao da on lično "više govori u ime Velike Britanije nego princ Hari".

Američki predsednik je istovremeno rekao da poštuje princa Harija, ali nije precizirao da li će ga pozvati na večeru tokom predstojeće državne posete kralja Čarlsa III i kraljice Kamile SAD-u.

Tramp je u istom obraćanju ponovio i svoje stavove o energetici i imigraciji u Velikoj Britaniji, navodeći da bi ta zemlja, kako smatra, trebalo da otvori Severno more i promeni pristup migracionoj politici.

Poseta britanskog monarha Sjedinjenim Američkim Državama očekuje se naredne sedmice, a iz Bele kuće i Bakingemske palate još nije bilo zvaničnih komentara o Trampovim izjavama.

Tramp je rekao da bi državna poseta britanskog kralja i kraljice naredne nedelje mogla "apsolutno" da doprinese poboljšanju odnosa između SAD i Velike Britanije.

U telefonskom intervjuu za BBC, Tramp je rekao da kralja "dobro poznaje godinama" i opisao ga je kao "hrabrog i sjajnog čoveka", dodajući da bi njegova poseta mogla da ima pozitivan uticaj na bilateralne odnose dve zemlje.

Britanski kralj Čarls III boraviće od 27. aprila u četvorodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama gde će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, u trenutku pojačanih tenzija između saveznika, uz očekivanja Londona da monarhija doprinese jačanju bilateralnih odnosa, preneo je ranije Rojters.