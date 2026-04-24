Potvrđeno je da se tornado kretao preko delova Enida, grada sa oko 50.000 stanovnika blizu severne granice države, prema podacima Nacionalne meteorološke službe.

Video objavljen na internetu prikazuje brzo rotirajući stub vazduha koji dodiruje zemlju zajedno sa srušenim kućama.

Nije bilo neposrednih izveštaja o žrtvama, a samo o lakšim povredama nekoliko sati nakon što je tornado prošao, prema podacima kancelarije šerifa okruga Garfild.

Vlasti su išle od vrata do vrata u nekim naseljima kako bi proverile stanje stanovnika.

Vazduhoplovna baza Vens je pogođena tornadom, ali obim štete nije odmah bio jasan.

Baza je u objavi na društvenim mrežama saopštila da zvaničnici „trenutno sprovode postupke utvrđivanja odgovornosti kako bi se osiguralo da je celokupno osoblje bezbedno i da se na njemu nalazi odgovornost“.

